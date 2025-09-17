ΗΠΑ: Ανακαλούνται χορηγήσεις βίζα και απολύονται από θέσεις εργασίας αυτοί που χλευάζουν τον Τσάρλι Κερκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν και αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε άτομα που γιορτάζουν τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Οι ΗΠΑ δεν θα φιλοξενούν ξένους που γιορτάζουν τον θάνατο συμπολιτών μας», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την Τρίτη.

«Σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες για να ανακληθούν χορηγήσεις βίζας. Αν βρίσκεστε εδώ με βίζα και πανηγυρίζετε για τη δημόσια δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου, ετοιμαστείτε να απελαθείτε», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Ρούμπιο ακολούθησε παρόμοια προειδοποίηση την περασμένη εβδομάδα από τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου.

«Θέλω να τονίσω ότι οι ξένοι που δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας», έγραψε ο Λαντάου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω αηδιάσει βλέποντας κάποιους στα κοινωνικά δίκτυα να επαινούν, να δικαιολογούν ή να χλευάζουν το γεγονός, και έχω δώσει εντολή στους προξενικούς μας αξιωματούχους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα», πρόσθεσε.

Δεν είναι σαφές πόσες βίζες έχουν ανακληθεί ή απορριφθεί, ούτε με ποιο νομικό σκεπτικό ενεργεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Δεν είναι επίσης σαφές αν Ευρωπαίοι πολίτες επηρεάστηκαν από τη νέα πολιτική της Ουάσιγκτον.

Ο Κερκ, 31 ετών, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ. Ο ύποπτος, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη την Παρασκευή έπειτα από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορία για φόνο στον Ρόμπινσον την Τρίτη. Ισχυρίζονται ότι πυροβόλησε τον Κερκ στον λαιμό με ένα επαναληπτικό τουφέκι από την ταράτσα γειτονικού κτηρίου στην πανεπιστημιούπολη.

Απολύσεις για όσους χλευάζουν τον Κερκ

Μετά τη θανατηφόρα επίθεση, Αμερικανοί συντηρητικοί κατήγγειλαν άτομα που χλεύασαν τον Κερκ ή ειρωνεύτηκαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με αναφορές, αρκετά άτομα σε τομείς όπως η αεροπορία, η εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης έχασαν τις δουλειές τους ή τέθηκαν σε αναστολή εξαιτίας των αναρτήσεών τους για τον Κερκ.

Για παράδειγμα, ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι η American Airlines καθηλώνει πιλότους που, όπως είπε, γιόρταζαν τον θάνατο του Κερκ.

«Αυτή η συμπεριφορά είναι αηδιαστική και πρέπει να απολυθούν», είπε ο Ντάφι σε ανάρτησή του στο Χ.

Έντονες ανησυχίες και κλίμα πόλωσης

Οι απειλές της κυβέρνησης Τραμπ να καταστείλει αυτό που αποκαλεί «ριζοσπαστική αριστερά» μετά τη δολοφονία του Κερκ προκάλεσαν φόβους ότι η αμερικανική δεξιά προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την οργή για τη δολοφονία ώστε να καταπνίξει την πολιτική αντιπολίτευση.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι κατηγόρησε «αριστερούς ριζοσπάστες» για τη δολοφονία και δήλωσε ότι «θα λογοδοτήσουν».

«Υπάρχει ελευθερία λόγου και υπάρχει λόγος μίσους», είπε η Μπόντι σε συνέντευξή της αυτή την εβδομάδα.

«Θα σας στοχοποιήσουμε και θα σας κυνηγήσουμε, αν στοχοποιείτε οποιονδήποτε με λόγο μίσους».

Η συνέντευξή της προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις από σχολιαστές τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι η Πρώτη Τροπολογία δεν περιλαμβάνει εξαίρεση για τον λόγο μίσους.

Με πληροφορίες από Euronews