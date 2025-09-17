Logo Image

Επιβεβαιώνει η Ουκρανία ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα όπλων που χρηματοδοτήθηκαν από τους συμμάχους

Το επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας

Οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πρώτο την είδηση χθες Τρίτη, επικαλούμενο πηγές.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.

Πηγή: ΑΜΠΕ

