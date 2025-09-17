Πάπας Λέων: «Απαράδεκτη» η κατάσταση των Παλαιστινίων στη Γάζα – Επανέλαβε την έκκληση για εκεχειρία

Ο Πάπας Λέων καταδίκασε την Τετάρτη τις «απαράδεκτες» συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τους πολίτες και ανανεώνοντας την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Εκφράζω τη βαθιά μου εγγύτητα με τον παλαιστινιακό λαό στη Γάζα, ο οποίος συνεχίζει να ζει με φόβο και να επιβιώνει σε απαράδεκτες συνθήκες, αναγκασμένος για άλλη μια φορά να εγκαταλείψει τη γη του», δήλωσε ο πάπας στην εβδομαδιαία γενική ακρόασή του στο Βατικανό.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μια μεγάλη χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας την Τρίτη, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν μέσω αυτού που οι κάτοικοι χαρακτήρισαν ως τον σφοδρότερο βομβαρδισμό σε δύο χρόνια πολέμου.

Έκκληση για εκεχειρία

Ο Πάπας επανέλαβε την έκκλησή του για εκεχειρία, για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και για μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων. Κάλεσε τους πιστούς να συμμετάσχουν στην προσευχή του «ώστε σύντομα να ανατείλει μια αυγή ειρήνης και δικαιοσύνης».

Ο Λέων, που εξελέγη ο πρώτος πάπας των ΗΠΑ τον Μάιο, έχει εντείνει τις εκκλήσεις του για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πάπας συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ στο Βατικανό. Σε μια ασυνήθιστα μακροσκελή δήλωση που ακολούθησε, το Βατικανό ανέφερε ότι ο Λέων είχε θρηνήσει την «τραγική κατάσταση στη Γάζα» με τον Χέρτσογκ.

Πηγή: Reuters