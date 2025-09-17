Ιράν: Ο Αραγτσί θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομολόγους του από Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία για τα πυρηνικά

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας την Τετάρτη, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία είχε ως στόχο να συζητηθεί η επικείμενη επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και να επιβεβαιωθούν οι όροι που έχουν θέσει στην Τεχεράνη για να καταστεί δυνατή η αναβολή αυτής της απόφασης.

Η Τεχεράνη ζήτησε την Τετάρτη μια «θετική προσέγγιση και καλή θέληση» από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, γνωστές ως E3, οι οποίες έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία ενός μηνός για την επαναφορά των κυρώσεων στο Ιράν, οι οποίες ήρθησαν βάσει μιας πυρηνικής συμφωνίας του 2015, η οποία κατέρρευσε μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ένωση το 2018 από την συμφωνία.

Η τηλεφωνική συνομιλία, στην οποία θα συμμετάσχει και η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, έρχεται μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας την περασμένη εβδομάδα για την επανέναρξη της συνεργασίας μεταξύ της Τεχεράνης και του Οργανισμού του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης κατ’ αρχήν της επιθεώρησης πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι το Ιράν πλησίαζε πολύ κοντά στο να είναι σε θέση να παράγει πυρηνικά όπλα, και οι επιθεωρήσεις της ΔΟΑΕ διακόπηκαν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και παραπόνων από την Τεχεράνη.

Η επανέναρξη της συνεργασίας μεταξύ του Ιράν και της ΔΟΑΕ είναι μία από τις τρεις προϋποθέσεις που έθεσαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις για να αναβάλουν την ολοκλήρωση του μηχανισμού επαναφοράς του ΟΗΕ – της αυτόματης επαναφοράς των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – τον οποίο επικαλέστηκαν τον Αύγουστο.

«Είναι φυσική προσδοκία ότι η θετική προσέγγιση και η καλή θέληση του Ιράν θα πρέπει να ανταποδωθούν από την ευρωπαϊκή πλευρά… Αν ορισμένα ευρωπαϊκά μέρη αρχίσουν να γκρινιάζουν, αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν αποδέχονται την ΔΟΑΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

«Ελπίζουμε ότι με επαφές, όπως η σημερινή και οι μελλοντικές, όλα τα μέρη θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η κλιμάκωση των εντάσεων και η διαιώνιση της τρέχουσας κατάστασης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα και λέει ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς.

Πηγή: Reuters