Logo Image

Γκίντεον Σάαρ για κυρώσεις: Οι ενέργειες κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης

Κόσμος

Γκίντεον Σάαρ για κυρώσεις: Οι ενέργειες κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης

REUTERS/Christian Mang

Προειδοποίηση Σάαρ για ανταπόδοση των κυρώσεων αν εφαρμοστούν

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ αποκαλεί τα προτεινόμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ισραήλ «ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένα».

«Οι ενέργειες κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης», λέει στο X.

Επιπλέον, ο Σάαρ υπόσχεται ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, με τη βοήθεια των φίλων του στην Ευρώπη, ενάντια στις προσπάθειες να το βλάψουν όσο εμπλέκεται σε έναν υπαρξιακό πόλεμο.

Τα μέτρα κατά του Ισραήλ θα απαντηθούν με τον ίδιο τρόπο και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι απαραίτητα».

Διαβάστε ακόμη:

Ε.Ε.: Δασμοί στο Ισραήλ για τη Γάζα – Κυρώσεις κατά υπουργών

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube