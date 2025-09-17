Γκίντεον Σάαρ για κυρώσεις: Οι ενέργειες κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ αποκαλεί τα προτεινόμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ισραήλ «ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένα».

«Οι ενέργειες κατά του Ισραήλ θα βλάψουν τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης», λέει στο X.

Επιπλέον, ο Σάαρ υπόσχεται ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, με τη βοήθεια των φίλων του στην Ευρώπη, ενάντια στις προσπάθειες να το βλάψουν όσο εμπλέκεται σε έναν υπαρξιακό πόλεμο.

Τα μέτρα κατά του Ισραήλ θα απαντηθούν με τον ίδιο τρόπο και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι απαραίτητα».

המלצות מועצת הנציבים שהובילה הנשיאה וון דר ליין מעוותת מוסרית ומדינית ויש לקוות שלא יאומצו כפי שהיה עד כה. מהלכים נגד ישראל יפגעו באינטרסים של אירופה עצמה.

ישראל תמשיך להאבק, בעזרת ידידיה באירופה, בנסיונות לפגוע בה בעודה שרויה במלחמה קיומית.

צעדים נגד ישראל ייענו בהתאם ואנו… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 17, 2025

Διαβάστε ακόμη:

→ Ε.Ε.: Δασμοί στο Ισραήλ για τη Γάζα – Κυρώσεις κατά υπουργών