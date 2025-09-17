Επιχείρηση «βασιλική γοητεία»: Η μεγαλειώδης υποδοχή του ζεύγους Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία (φωτογραφίες)

Υποδοχή με όλη τη μεγαλοπρέπεια του βασιλικού πρωτοκόλλου επεφύλαξε ο Κάρολος στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια στην ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια έφτασαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κατοικημένο κάστρο στον κόσμο -παραδοσιακή δε οικογενειακή κατοικία των Βρετανών μοναρχών για σχεδόν 1.000 χρόνια- γινόμενοι δεκτές με όλη τυη βασιλική περιποίηση: Κόκκινο χαλί, πομπή αρμάτων, τιμητικούς πυροβολισμούς, πτήση στρατιωτικών αεροσκαφών ενώ έρχεται ένα πλούσιο γεύμα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή υποδοχής με αφορμή κρατική επίσκεψη στην ιστορία της Βρετανίας .

Ο Τραμπ, ένθερμος θαυμαστής της βασιλικής οικογένειας, δεν έχει κρύψει την ικανοποίησή του όχι μόνο που είναι ο πρώτος ηγέτης των ΗΠΑ, αλλά και ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός που προσκλήθηκε από Βρετανό μονάρχη για δύο επισκέψεις.

Κατά την άφιξή του, είπε στους δημοσιογράφους ότι λατρεύει τη Βρετανία. «Είναι ένα πολύ ξεχωριστό μέρος».

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ελπίζει να χρησιμοποιήσει αυτό το συναίσθημα προς όφελος της Βρετανίας, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να εδραιώσει την «ειδική σχέση» των δύο εθνών, να εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων, να συζητήσει το μέλλει γενέσθαι με τους δασμούς και να πιέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τα ζητήματα της Ουκρανίας και του Ισραήλ.

«Ουσιαστικά, βρίσκομαι εκεί και για το εμπόριο. Θέλουν να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν λίγο την εμπορική συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για τη Βρετανία την Τρίτη.

«Θα ήθελαν να δουν αν θα μπορούσαν να πετύχουν μια λίγο καλύτερη συμφωνία, οπότε θα μιλήσουμε μαζί τους».

Ωστόσο, όσο και αν ο Στάρμερ βασίζεται στην απαράμιλλη «βασιλική γοητεία» επί του αγγλόφιλου προέδρου, οι παγίδες για τον Βρετανό πρωθυπουργό παραμένουν πολλές.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ είναι ευρέως αντιδημοφιλής στη Βρετανία και ο Στάρμερ, αντιμέτωπος με την κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του του και τα οικονομικά προβλήματα, θα πρέπει να δείξει ότι η χρήση του βασιλικού ατού θα αποφέρει οφέλη.