Επιχείρηση «βασιλική γοητεία»: Η μεγαλειώδης υποδοχή του ζεύγους Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία (φωτογραφίες)

Aaron Chown/Pool via REUTERS

Υποδοχή με όλη τη μεγαλοπρέπεια του βασιλικού πρωτοκόλλου επεφύλαξε ο Κάρολος στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια στην ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία.

NICHOLLS/Pool via REUTERS

Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια έφτασαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κατοικημένο κάστρο στον κόσμο -παραδοσιακή δε οικογενειακή κατοικία των Βρετανών μοναρχών για σχεδόν 1.000 χρόνια- γινόμενοι δεκτές με όλη τυη βασιλική περιποίηση: Κόκκινο χαλί, πομπή αρμάτων, τιμητικούς πυροβολισμούς, πτήση στρατιωτικών αεροσκαφών ενώ έρχεται ένα πλούσιο γεύμα.

EPA/NEIL HALL

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή υποδοχής με αφορμή κρατική επίσκεψη στην ιστορία της Βρετανίας .

REUTERS/Toby Melville/Pool

Ο Τραμπ, ένθερμος θαυμαστής της βασιλικής οικογένειας, δεν έχει κρύψει την ικανοποίησή του όχι μόνο που είναι ο πρώτος ηγέτης των ΗΠΑ, αλλά και ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός που προσκλήθηκε από Βρετανό μονάρχη για δύο επισκέψεις.

EPA/NEIL HALL

Κατά την άφιξή του, είπε στους δημοσιογράφους ότι λατρεύει τη Βρετανία. «Είναι ένα πολύ ξεχωριστό μέρος».

Britain’s Queen Camilla and U.S. first lady Melania Trump ride in a carriage during a procession through Windsor Castle, in Windsor, Britain, September 17, 2025. REUTERS/Toby Melville/Pool

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ελπίζει να χρησιμοποιήσει αυτό το συναίσθημα προς όφελος της Βρετανίας, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να εδραιώσει την «ειδική σχέση» των δύο εθνών, να εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων, να συζητήσει το μέλλει γενέσθαι με τους δασμούς και να πιέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τα ζητήματα της Ουκρανίας και του Ισραήλ.

EPA/NEIL HALL

«Ουσιαστικά, βρίσκομαι εκεί και για το εμπόριο. Θέλουν να δουν αν μπορούν να βελτιώσουν λίγο την εμπορική συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για τη Βρετανία την Τρίτη.

REUTERS/Toby Melville/Pool

«Θα ήθελαν να δουν αν θα μπορούσαν να πετύχουν μια λίγο καλύτερη συμφωνία, οπότε θα μιλήσουμε μαζί τους».

Ωστόσο, όσο και αν ο Στάρμερ βασίζεται στην απαράμιλλη «βασιλική γοητεία» επί του αγγλόφιλου προέδρου, οι παγίδες για τον Βρετανό πρωθυπουργό παραμένουν πολλές.

Chris Jackson/Pool via REUTERS

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ είναι ευρέως αντιδημοφιλής στη Βρετανία και ο Στάρμερ, αντιμέτωπος με την κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του του και τα οικονομικά προβλήματα, θα πρέπει να δείξει ότι η χρήση του βασιλικού ατού θα αποφέρει οφέλη.

Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

