Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την Τετάρτη «με τους πιο κατηγορηματικούς όρους» την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, μια ημέρα αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε μια εδώ και καιρό απειλούμενη χερσαία επίθεση στον θύλακα.

Το βασίλειο κάλεσε επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να δράσουν για να σταματήσουν αυτό που χαρακτήρισε ως δολοφονίες, λιμοκτονία και αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από το Ισραήλ, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Διεθνείς αντιδράσεις από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

Το Ισραήλ ξεκίνησε την Τρίτη χερσαία επίθεση για να καταλάβει τον έλεγχο του κύριου αστικού κέντρου της Γάζας.

Έχει υπάρξει ένα κύμα κριτικής από χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί και μεσολαβεί στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ χαρακτήρισε την ισραηλινή χερσαία επίθεση ως συνέχεια του «πολέμου γενοκτονίας» του εναντίον των Παλαιστινίων.

Επιτροπή ΟΗΕ: Το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα

Αφού μια Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε την Τρίτη στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γενεύη, Ντάνιελ Μερόν, χαρακτήρισε την έκθεση «σκανδαλώδη» και «ψεύτικη», λέγοντας ότι είχε συνταχθεί από «αντιπροσώπους της Χαμάς».

Πηγή: Reuters