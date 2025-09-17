Φρεντέρικσεν: Η Δανία θα αγοράσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς για να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή

Η Δανία θα αποκτήσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, μετά από χρόνια περικοπών στον στρατιωτικό της προϋπολογισμό, για να αντιμετωπίσει την απειλή που θέτει η Ρωσία στην Ευρώπη, ακόμη και αν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επίθεσης στη σκανδιναβική χώρα, δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.

Η Δανία φέτος αύξησε τον στρατιωτικό της προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

«Απειλή» η Ρωσία για Ευρώπη και Δανία

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία θα αποτελεί απειλή για την Ευρώπη και τη Δανία για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Φρέντερικσεν στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επίθεσης στη Δανία.

Η απόκτηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά να πλήξουν στόχους σε εχθρικό έδαφος, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν. Δεν ανέφερε πόσα θα δαπανήσει η κυβέρνηση για αυτή την προσπάθεια ούτε διευκρίνισε ποια όπλα θα αγοράσει.

Το μέλος του ΝΑΤΟ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα δαπανήσει 58 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (9,20 δισεκατομμύρια δολάρια) σε συστήματα αεράμυνας ευρωπαϊκής κατασκευής, τη μεγαλύτερη αγορά όπλων που έχει κάνει ποτέ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «δείχνει τη σημασία της ικανότητας αντεπίθεσης ή επίθεσης σε βάθος, καθώς και της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης πολυεπίπεδης αεράμυνας μαζί με επίγεια αεράμυνα», δήλωσε ο Πούλσεν.

Πηγή: Reuters