Νέα προσπάθεια των Ρώσων να αιφνιδιάσουν κινούμενοι μέσω αγωγού – Τους πλημμυρίζουν οι Ουκρανοί

Μέχρι σήμερα μεγάλος μέρος των επιθέσεων στον πόλεμο της Ουκρανίας γινόταν από αέρος, ωστόσο πλέον η σύγκρουση αρχίζει να κατεβαίνει επίπεδο και να εκτυλίσσεται (και) υπογείως.

Ρώσοι στρατιώτες εντοπίστηκαν πρόσφατα να προσπαθούν να διεισδύσουν σε γραμμές μάχης στο Χάρκοβο έχοντας συρθεί μέσα από έναν υπόγειο αγωγό, με τις δυνάμεις του Κιέβου να προσπαθούν να τους σταματήσουν πλημμυρίζοντας ή οχυρώνοντας τους αγωγούς.

Οι ρωσικές δυνάμεις εφάρμοσαν την τακτική την περασμένη εβδομάδα στο Κουπιάνσκ, μια πόλη στην περιοχή του Χαρκόβου, κατά μήκος των πρώτων γραμμών της οποίας σημειώνονται σφοδρές μάχες.

Είναι η τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου που ρωσικές δυνάμεις έχουν εντοπιστεί να κινούνται μέσα σε σωλήνες αερίου ή νερού για να μην γίνουν αντιληπτές από τα ουκρανικά στρατεύματα.

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια αμυντική πρόκληση για την Ουκρανία.

Η Ουκρανία είναι «σπαρμένη» με πολλούς αγωγούς καθώς πριν τον πόλεμο χρησίμευε ως βασικός κόμβος διαμετακόμισης για το ρωσικό φυσικό αέριο που ρέει προς την Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς τους αγωγούς, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν συνολικά 140 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, υποχρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται, καθώς η Ευρώπη έχει περιορίσει την κατανάλωση ρωσικής ενέργειας.

Τι ξέρουμε

Σύμφωνα με το πρόγραμμα χαρτογράφησης των πεδίων της μάχης στην Ουκρανία DeepState, τα ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν την Παρασκευή έναν αγωγό φυσικού αερίου κοντά στο Κουπιάνσκ για να περάσουν κρυφά από τον κοντινό ποταμό Οσκίλ και να δημιουργήσουν γραμμές ανεφοδιασμού και θέσεις χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πιο κοντά στην πόλη.

Οι αναλυτές της ομάδας δημοσίευσαν βίντεο από drone που δείχνει έναν στρατιώτη να τραβάει ένα πακέτο έξω από μια τρύπα σε μια δασώδη περιοχή. Η αναφορά αυτή κοινοποιήθηκε επίσης σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το γενικό επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν έναν αγωγό για να μετακινήσουν στρατεύματα κοντά στο Κουπιάνσκ, αν και ανέφερε ότι η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η έξοδος του αγωγού δεν οδηγεί στην πόλη, ανέφερε επίσης το ουκρανικό γενικό επιτελείο, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις του Κιέβου πλημμύρισαν αρκετά παρόμοια περάσματα.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετοί αγωγοί στην περιοχή Κουπιάνσκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Τρεις από τις τέσσερις γραμμές έχουν ήδη υποστεί ζημιές και πλημμυρίσει, και η έξοδος της τέταρτης βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αμυντικών δυνάμεων».

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα, το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Espreso δημοσίευσε μια συνέντευξη του Γιούρι Φεντορένκο, διοικητή μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ο οποίος είπε ότι οι ομάδες του χρησιμοποίησαν πυρομαχικά για να προκαλέσουν ζημιά στον αγωγό της Κουπιάνσκ που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως από τα ρωσικά στρατεύματα. Όπως είπε, οι ουκρανικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο την περιοχή του αγωγού εκεί που συναντάει τον ποταμό Όσκιλ, πλημμυρίζοντάς τον.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου ο εχθρός δεν θα είναι σε θέση να αποκαταστήσει τον αγωγό, γι’ αυτό παρακολουθείται στενά», προειδοποίησε ο Φεντορένκο.

Επιπλέον, Ουκρανοί στρατιωτικοί bloggers ανέφεραν ότι οι δυνάμεις του Κιέβου τοποθέτησαν συρματοπλέγματα μέσα σε τουλάχιστον έναν αγωγό, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο που φαίνεται να δείχνει το εσωτερικό του αγωγού γεμάτο εκρηκτικά.

Η τακτική αυτή θυμίζει μια τολμηρή ρωσική επιχείρηση που έλαβε χώρα τον Μάρτιο, όταν οι ειδικές δυνάμεις του Κρεμλίνου περπάτησαν περίπου εννέα μίλια μέσα σε έναν αγωγό φυσικού αερίου στη Σούτζα για να χτυπήσουν τα ουκρανικά νώτα στο Κουρσκ.

Η Ρωσία χαρακτήρισε επιτυχημένη αυτή την επίθεση αλλά η Ουκρανία ανακοίνωσε αργότερα ότι εντόπισε την ομάδα σαμποτέρ και σκότωσε τους περισσότερους από αυτούς. Πάντως οι περισσότερες από τις δυνάμεις της Ουκρανίας υποχώρησαν από το Κουρσκ εκείνο τον μήνα.