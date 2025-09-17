Αλεξέι Ναβάλνι: Εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν ότι δηλητηριάστηκε, καταγγέλλει η σύζυγός του

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε ότι εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη Δύση, σε δείγματα που ελήφθησαν από τον Αλεξέι Ναβάλνι, έδειξαν ότι ο σύζυγός της δηλητηριάστηκε.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, σφοδρός επικριτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τον Φεβρουάριο του 2024 ενώ κρατούνταν σε ρωσική φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο.

«Δύο εργαστήρια κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δολοφονήθηκε»

Σε ανάρτησή της, η Ναβάλναγια ανέφερε ότι βιολογικό υλικό από τη σορό του Ναβάλνι μεταφέρθηκε στα κρυφά στο εξωτερικό το 2024 και εξετάστηκε από δύο εργαστήρια.

«Τα εργαστήρια αυτά σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: Ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Και πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε» σημείωσε η Ναβάλναγια.

Η χήρα του δημοφιλούς αντιφρονούντα ζήτησε να δώσουν τα εργαστήρια στη δημοσιότητα τα ευρήματά τους σχετικά με την «άβολη αλήθεια», όπως την χαρακτήρισε.

Τον περασμένο χρόνο η Ναβάλναγια απέρριψε τις πληροφορίες Ρώσων ερευνητών ότι ο σύζυγός της πέθανε από «έναν συνδυασμό ασθενειών».

Έχει επανειλημμένως κατηγορήσει τη Μόσχα ότι δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι, κάτι το οποίο απορρίπτει το Κρεμλίνο.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η οποία έχει φύγει από τη Ρωσία, έχει συμπεριληφθεί από τις αρχές της Μόσχας στον κατάλογο των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών», ενώ σε βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Η Γιούλια Ναβάλναγια έχει δεσμευτεί ότι θα πάρει τη σκυτάλη από τον σύζυγό της, ενώ καταγγέλλει τακτικά τη ρωσική ηγεσία.