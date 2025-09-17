Γερμανία: Ισχυρότερη δύναμη για πρώτη φορά η AfD σε δημοσκόπηση του YouGov – 2η η Χριστιανική Ένωση

Προβάδισμα της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), που για πρώτη φορά αναδεικνύεται ισχυρότερη δύναμη στη χώρα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) καταγράφει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27%, κερδίζοντας δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του ίδιου Ινστιτούτου, ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26%, χάνοντας μία μονάδα.

Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1). Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να υπολείπεται, με 4% (+1).