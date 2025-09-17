Υπόθεση Μαντλίν Μακάν: Αφέθηκε ελεύθερος από γερμανική φυλακή ο βασικός ύποπτος

Ελεύθερος αφέθηκε από γερμανική φυλακή, όπου εξέτιε ποινή για άλλο αδίκημα, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν.

Σύμφωνα με το BBC, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 48χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε.

Ο 48χρονος είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005 και θα του τοποθετηθεί «βραχιολάκι» μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Σέχντε, κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Στον 48χρονο Γερμανό δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν

Η Μαντλίν από τη Βρετανία εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν στο πορτογαλικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ το 2007. Εκείνη και τα αδέλφια της είχαν αποκοιμηθεί σε τουριστικό κατάλυμα, ενώ οι γονείς τους, Κέιτ και Τζέρι, βρίσκονταν σε ένα κοντινό εστιατόριο.

Επικαλούμενοι στοιχεία, όπως δεδομένα από κινητά τηλέφωνα, Γερμανοί εισαγγελείς επιμένουν ότι ο Μπρίκνερ βρισκόταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε η μικρή Μαντλίν. Ωστόσο, δεν έχουν βρει αρκετά ισχυρά στοιχεία για να απαγγείλουν κατηγορίες.

Ο Μπρίκνερ, ο οποίος ζούσε για πολλά χρόνια στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, έχει αρκετές προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ των οποίων και για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016.

Η πορτογαλική και η γερμανική αστυνομία διεξήγαγαν νέα έρευνα μεταξύ του τόπου διαμονής της οικογένειας της μικρής Μαντλίν και διευθύνσεων που συνδέονται με τον Μπρίκνερ τον Ιούνιο, ωστόσο δεν προέκυψαν νέα στοιχεία.

Το 2023, διεξήχθησαν έρευνες σε κοντινή δεξαμενή, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.