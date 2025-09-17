Κατολισθήσεις στην Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 νεκροί και 16 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός στο ινδικό κρατίδιο των Ιμαλαΐων Ουτάρακαντ που πλήττεται από κατολισθήσεις και σφοδρές βροχοπτώσεις.

Οπτικό υλικό δείχνει λασπόνερα να έχουν κατακλύσει χθες την πόλη Σαχαστραντχάρα, στην περιοχή Ντεχραντούν, προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες και πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.

Στο μεταξύ την Τρίτη αξιωματούχοι ανέσυραν 13 πτώματα από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.

Στο Ουτάρακαντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

Τον Αύγουστο πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και σύμφωνα με τις αρχές 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters