Βρετανία: Κόκκινο χαλί για τον Τραμπ στο Γουίνδσορ – Σκιές σκανδάλων και οργή στους δρόμους του Λονδίνου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, σε μια ιστορική και άκρως φορτισμένη στιγμή για τις σχέσεις Λονδίνου – Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια πέρασαν το βράδυ στο Winfield House, την κατοικία του Αμερικανού πρέσβη στο Regent’s Park, και σήμερα θα γίνουν δεκτοί με τιμές στο Κάστρο του Γουίνδσορ από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Κόκκινο χαλί και μεγαλοπρέπεια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλη τη βρετανική «τελετουργία»: άμαξες, στρατιωτικές παρελάσεις, κανονιοβολισμούς, την εναέρια επίδειξη των Red Arrows και, το βράδυ, το επίσημο δείπνο στην επιβλητική αίθουσα St George’s Hall. Πρόκειται για ένα σπάνιο διπλωματικό προνόμιο, καθώς δεύτερη κρατική επίσκεψη σε Αμερικανό πρόεδρο δεν έχει δοθεί ποτέ στο παρελθόν.

Όπως σχολιάζει το CNN η βρετανική κυβέρνηση γνωρίζει ότι «οι μεγαλειώδεις τελετές είναι ο δρόμος για την καρδιά του Τραμπ» και γι’ αυτό δεν φείδεται προσπαθειών.

Πίσω από κλειστές πόρτες

Ωστόσο, σε αντίθεση με την κρατική επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν, που πέρασε μέσα από τους δρόμους του Γουίνδσορ, η σημερινή φιλοξενία θα γίνει εξ ολοκλήρου μακριά από τα βλέμματα του κοινού.

Οι εκδηλώσεις θα περιοριστούν εντός του κάστρου ή στο εξοχικό του Βρετανού πρωθυπουργού στο Chequers, μακριά από πιθανούς διαδηλωτές.

Ήδη, διαμαρτυρίες έχουν σημειωθεί στους δρόμους του Γουίνδσορ, με πανό κατά του Τραμπ, ενώ ο δήμαρχος Λονδίνου Σαντίκ Καν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με άρθρο στον Guardian, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «φούντωσε τις φλόγες της διχαστικής, ακροδεξιάς πολιτικής» διεθνώς.

Την ατμόσφαιρα βαραίνει και το σκάνδαλο με τον πρώην πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον, Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος απομακρύνθηκε πρόσφατα λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η υπόθεση προκάλεσε τριγμούς στην κυβέρνηση Στάρμερ, που ήδη καλείται να ισορροπήσει στις επαφές με τον Τραμπ. Το κλίμα δεν βοηθά και η κίνηση διαδηλωτών να προβάλουν εικόνα του Τραμπ με τον Έπσταϊν επάνω στο κάστρο του Γουίνδσορ.

Το πολιτικό ρίσκο

Αν και η βρετανική ηγεσία υπογραμμίζει την αξία της «ειδικής σχέσης» με τις ΗΠΑ, οι πολιτικές αντιδράσεις δεν λείπουν. Η πρωθυπουργός της Ουαλίας αρνήθηκε να παραστεί στο επίσημο δείπνο, επικαλούμενη πένθος για την απώλεια μέλους της τοπικής βουλής, ενώ αντιπολιτευόμενα στελέχη κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιδιώκει «λαμπερά στιγμιότυπα» για να καλύψει τις πολιτικές της αδυναμίες.

Παρά την εντυπωσιακή τελετουργία, οι Βρετανοί πολίτες παραμένουν εχθρικοί προς τον Τραμπ. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov, μόλις το 16% διατηρεί θετική γνώμη για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όμως, όπως επισημαίνει ο Economist, ενώ ο ίδιος είναι αντιδημοφιλής, οι ιδέες του «Τραμπισμού» βρίσκουν όλο και μεγαλύτερη απήχηση στη βρετανική κοινωνία. Η πρόσφατη μαζική πορεία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον στο Λονδίνο έδειξε ότι το πολιτικό σκηνικό του Ηνωμένου Βασιλείου θυμίζει ολοένα και περισσότερο τις ΗΠΑ.

Πέρα από το πρωτόκολλο

Πέρα από τα λαμπερά στιγμιότυπα, η επίσκεψη αναμένεται να έχει και ουσία: Λονδίνο και Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν ήδη συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας με δισεκατομμύρια επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη, κβαντικούς υπολογιστές και πυρηνική ενέργεια.

Το ερώτημα είναι αν η διπλωματική αυτή επίδειξη θα μπορέσει να σβήσει τις πολιτικές σκιές που συνοδεύουν τον Τραμπ και να ενισχύσει πραγματικά τη «ειδική σχέση» ΗΠΑ – Βρετανίας σε μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητες.