«Θερμή» υποδοχή Τραμπ στη Βρετανία: Προβλήθηκε εικόνα του με τον Έπσταιν στο κάστρο του Γουίνδσορ – 4 συλλήψεις

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Βρετανία, έπειτα από την προβολή εικόνων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, επάνω σε πύργο του βασιλικού Κάστρου του Γουίνδσορ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την άφιξη του Τραμπ στη χώρα, όπου σήμερα τον υποδέχεται επισήμως ο βασιλιάς Κάρολος.

Διαμαρτυρία με πανό και προβολές

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, διαδηλωτές είχαν ξεδιπλώσει γιγαντιαίο πανό κοντά στο Κάστρο, με φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν. Αργότερα, προχώρησαν στην προβολή πολλών εικόνων των δύο ανδρών στον εξωτερικό τοίχο, αλλά και του περιβόητου «γενέθλιου γράμματος» που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από δύο δεκαετίες.

Στις προβολές περιλαμβάνονταν επίσης αποσπάσματα από αστυνομικές εκθέσεις, ειδησεογραφικά κλιπ και φωτογραφίες θυμάτων του Έπσταϊν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας», χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» και «δημόσιο σόου». Οι τέσσερις κρατούνται ακόμη.

Μία υπόθεση που ρίχνει σκιά

Στις 8 Σεπτεμβρίου, Δημοκρατικοί βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχαν δώσει στη δημοσιότητα το γράμμα, το οποίο φέρεται να υπογράφει ο Τραμπ. Στο κείμενο ο Αμερικανός πρόεδρος αποκαλεί τον Έπσταϊν «φίλο» και του εύχεται «κάθε μέρα να είναι ένα υπέροχο μυστικό». Το κείμενο συνοδευόταν από σκίτσο γυμνής γυναικείας φιγούρας.

Ο Λευκός Οίκος έχει αμφισβητήσει την αυθεντικότητα του εγγράφου, ωστόσο η δημοσιοποίησή του έχει αναζωπυρώσει το πολιτικό βάρος της σχέσης Τραμπ με τον Έπσταϊν, θέμα που παραμένει «αγκάθι» στην πολιτική του πορεία.

Ο Τραμπ διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν πριν εκλεγεί πρόεδρος, αλλά είχε αποστασιοποιηθεί αρκετά χρόνια πριν τον θάνατο του χρηματιστή το 2019 σε κελί φυλακής. Παρά τις εκκλήσεις του ίδιου να «κλείσει το θέμα», το ενδιαφέρον για το ποιοι ακόμη μπορεί να είχαν εμπλοκή με τον Έπσταϊν παραμένει έντονο στην αμερικανική κοινή γνώμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τη δεύτερη κρατική επίσκεσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο – γεγονός χωρίς προηγούμενο για Αμερικανό πρόεδρο – και σήμερα θα γίνει δεκτός με τιμές στο Γουίνδσορ από τον βασιλιά Κάρολο, σε μια ημέρα που αναμένεται να κυριαρχήσει από εικόνες μεγαλοπρέπειας, αλλά και σκιές αντιδράσεων.