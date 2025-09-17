Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας προς όφελος της Μοσάντ

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Πρόκειται για την πολλοστή εκτέλεση ατόμου που το Ιράν κατηγορεί για διασυνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, τη Mossad, διευκολύνοντας τη λειτουργία της στη χώρα.

Οι εκτελέσεις Ιρανών καταδικασμένων για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ αυξήθηκαν σημαντικά αυτό τον χρόνο με τους τελευταίους μήνες να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον εννέα.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Μπαμπάκ Σαχμπαζί συνεργαζόταν με τον Ισμαήλ Φεκρί, έναν άλλο καταδικασθέντα για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ από τις αρχές του 2022, ο οποίος εκτελέστηκε τον Ιούνιο.

Ο Σαχμπαζί κατηγορήθηκε ότι εκμεταλλεύθηκε την ιδιότητά του ως εργολάβου που τοποθετούσε συστήματα ψύξης για να συλλέγει πληροφορίες από ευαίσθητους χώρους, όπως αίθουσες διακομιστών καθώς και κέντρα που συνδέονταν με τον στρατό και τις αρχές ασφαλείας.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του είχε προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ωστόσο ακύρωσε το αίτημά του να εφεσιβάλει την απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ