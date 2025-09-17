Ισραήλ: Πρόταση για νέα συμφωνία ασφαλείας με τη Συρία – Ψάχνεται για εναέριο διάδρομο προς το Ιράν

Το Ισραήλ παρουσίασε στη facto κυβέρνηση της Συρίας μια λεπτομερή πρόταση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη της περιοχής από τη Δαμασκό νοτιοδυτικά μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται δυο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Η ισραηλινή πρόταση είναι βασισμένη στη συμφωνία ειρήνης με τη Αίγυπτο (1979), ωστόσο περιλαμβάνει «μαξιμαλιστικές» αξιώσεις από την ισραηλινή πλευρά, ιδίως επέκταση των λεγόμενων ουδέτερων ζωνών στα σύνορά τους, κατά το ρεπορτάζ.

Η Συρία δεν έχει ακόμη απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση, η οποία έγινε πριν από αρκετές εβδομάδες, και τις τελευταίες εβδομάδες επεξεργάζεται μια αντιπρόταση.

Οι δυο κυβερνήσεις διεξάγουν τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, παρότι από τεχνική άποψη οι δυο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, και ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι, σχεδιάζουν να συζητήσουν την πρόταση σήμερα, Τετάρτη, στο Λονδίνο, μαζί με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Τομ Μπαράκ, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ των χωρών.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να θέλει να κανονίσει συνάντηση με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ-Σαράα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά σε αυτό το στάδιο, η πιθανότητα να συμβεί είναι χαμηλή, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Η πρόταση

Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ασφαλείας αποσκοπεί στην αντικατάσταση της συμφωνίας του 1974 μεταξύ των χωρών. Η ισραηλινή πρόταση βασίζεται στην ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με την Αίγυπτο το 1979, κατά την οποία η χερσόνησος του Σινά διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες και ορίστηκαν διαφορετικές ρυθμίσεις ασφαλείας και διαφορετικά επίπεδα αποστρατιωτικοποίησης με βάση την απόστασή τους από τα ισραηλινά σύνορα.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Συρία καλείται να συμφωνήσει σε μια ευρεία αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στο έδαφός της, ενώ τίποτα δεν θα αλλάξει από την ισραηλινή πλευρά των συνόρων. Η περιοχή νοτιοδυτικά της Δαμασκού θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, με τους Σύρους να μπορούν να διατηρούν διαφορετικά επίπεδα δυνάμεων και τύπων όπλων ανάλογα με την περιοχή.

Επίσης η πρόταση προβλέπει:

Την επέκταση της ζώνης ασφαλείας κατά 2 χιλιόμετρα στη συριακή πλευρά.

Στη λωρίδα που βρίσκεται δίπλα στην ουδέτερη ζώνη και πλησιέστερα στα σύνορα με το Ισραήλ από τη συριακή πλευρά, δεν θα επιτρέπονται στρατιωτικές δυνάμεις και βαρέα όπλα.

Ολόκληρη η περιοχή από τα νοτιοδυτικά της Δαμασκού μέχρι τα ισραηλινά σύνορα θα οριστεί ως ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για τα συριακά αεροσκάφη.

Σε αντάλλαγμα για αυτούς τους περιορισμούς από τη συριακή πλευρά, το Ισραήλ έχει προτείνει τη σταδιακή αποχώρηση από όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει στη Συρία τους τελευταίους μήνες – εκτός από ένα φυλάκιο στην κορυφή του όρους Ερμών.

Επίσης, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios, ότι, για οποιαδήποτε συμφωνία κλειστεί, το Ισραήλ επιμένει στη διατήρηση της παρουσίας του στην περιοχή, καθώς προσβλέπει στη διατήρηση ενός εναέριου διαδρόμου προς το Ιράν μέσω Συρίας, κάτι που θα επέτρεπε πιθανές μελλοντικές ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.