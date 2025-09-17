Θερμά λόγια για τον Βαρθολομαίο στο Κογκρέσο: Διακομματική στήριξη στον «Πράσινο Πατριάρχη»

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε θερμή ανταπόκριση στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου περισσότεροι από είκοσι βουλευτές κατέθεσαν δηλώσεις στα επίσημα πρακτικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πνευματικής του ηγεσίας.

Με λόγια που ξεπέρασαν τα όρια της Ορθοδοξίας, οι εκπρόσωποι του Κογκρέσου ανέδειξαν τον ρόλο του Πατριάρχη στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ειρήνη και στον διαθρησκειακό διάλογο.

Την πρωτοβουλία είχε ο Δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν από τη Νέα Υόρκη, μια πολιτεία με έντονη παρουσία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Όπως σημείωσε, «η παρουσία του Πατριάρχη αφορά όχι μόνο τους Ορθοδόξους, αλλά όλους όσοι αναζητούν ηθική καθοδήγηση σε μια εποχή αβεβαιότητας».

Ο Γκόλντμαν θύμισε και τη διεθνή αναγνώριση του Βαρθολομαίου με το Templeton Prize, βραβείο που έχει τιμήσει προσωπικότητες όπως η Μητέρα Τερέζα και ο Δαλάι Λάμα, αναδεικνύοντας τον σε σύμβολο ειρήνης και διαλόγου, ιδίως εν μέσω της κρίσης στην Ουκρανία.

Members of Congress are officially welcoming the @EcuPatriarch to the US in the Congressional Record. Thank you Rep @danielsgoldman for reminding the nation of His All Holiness’s global significance. pic.twitter.com/bt481XTdY6 — HellenicLeaders (@HellenicLeaders) September 16, 2025

Κληρονομιά πίστης και αντοχής

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκας Μπιλιράκης μίλησε για μια «κληρονομιά πίστης, ειρήνης και αντοχής» που εκφράζεται στο πρόσωπο του Πατριάρχη. Υπενθύμισε ότι οι χριστιανικές κοινότητες στην Τουρκία έχουν μειωθεί δραματικά και κάλεσε το Κογκρέσο να εντείνει τις πιέσεις προς την Άγκυρα για την αναγνώριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, η οποία τόνισε το οικολογικό όραμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, χάρη στο οποίο έχει αποκτήσει στις ΗΠΑ τον χαρακτηρισμό «Πράσινος Πατριάρχης».

Όπως υπενθύμισε, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας μίλησε με τόλμη για την περιβαλλοντική κρίση, διακηρύσσοντας ότι η φύση αποτελεί θείο δώρο και ότι η καταστροφή της συνιστά αμαρτία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ