Logo Image

Θερμά λόγια για τον Βαρθολομαίο στο Κογκρέσο: Διακομματική στήριξη στον «Πράσινο Πατριάρχη»

Κόσμος

Θερμά λόγια για τον Βαρθολομαίο στο Κογκρέσο: Διακομματική στήριξη στον «Πράσινο Πατριάρχη»

REUTERS/Jonathan Ernst

Οι εκπρόσωποι του Κογκρέσου ανέδειξαν τον ρόλο του Πατριάρχη στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ειρήνη και στον διαθρησκειακό διάλογο

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε θερμή ανταπόκριση στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου περισσότεροι από είκοσι βουλευτές κατέθεσαν δηλώσεις στα επίσημα πρακτικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πνευματικής του ηγεσίας.

Με λόγια που ξεπέρασαν τα όρια της Ορθοδοξίας, οι εκπρόσωποι του Κογκρέσου ανέδειξαν τον ρόλο του Πατριάρχη στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ειρήνη και στον διαθρησκειακό διάλογο.

Την πρωτοβουλία είχε ο Δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν από τη Νέα Υόρκη, μια πολιτεία με έντονη παρουσία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Όπως σημείωσε, «η παρουσία του Πατριάρχη αφορά όχι μόνο τους Ορθοδόξους, αλλά όλους όσοι αναζητούν ηθική καθοδήγηση σε μια εποχή αβεβαιότητας».

Ο Γκόλντμαν θύμισε και τη διεθνή αναγνώριση του Βαρθολομαίου με το Templeton Prize, βραβείο που έχει τιμήσει προσωπικότητες όπως η Μητέρα Τερέζα και ο Δαλάι Λάμα, αναδεικνύοντας τον σε σύμβολο ειρήνης και διαλόγου, ιδίως εν μέσω της κρίσης στην Ουκρανία.

Κληρονομιά πίστης και αντοχής

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκας Μπιλιράκης μίλησε για μια «κληρονομιά πίστης, ειρήνης και αντοχής» που εκφράζεται στο πρόσωπο του Πατριάρχη. Υπενθύμισε ότι οι χριστιανικές κοινότητες στην Τουρκία έχουν μειωθεί δραματικά και κάλεσε το Κογκρέσο να εντείνει τις πιέσεις προς την Άγκυρα για την αναγνώριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, η οποία τόνισε το οικολογικό όραμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, χάρη στο οποίο έχει αποκτήσει στις ΗΠΑ τον χαρακτηρισμό «Πράσινος Πατριάρχης».

Όπως υπενθύμισε, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας μίλησε με τόλμη για την περιβαλλοντική κρίση, διακηρύσσοντας ότι η φύση αποτελεί θείο δώρο και ότι η καταστροφή της συνιστά αμαρτία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube