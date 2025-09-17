Logo Image

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας

EPA/MOHAMMED SABER

Στις εικόνες διακρίνονται στρατεύματα και άρματα μάχης να κινούνται μέσα στην πόλη

Στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό δώθηκε βίντεο από τη νέα χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε  ως το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς.

Στις εικόνες διακρίνονται στρατεύματα και άρματα μάχης να κινούνται μέσα στην πόλη, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

Η 98η Μεραρχία ξεκινά ελιγμούς στην καρδιά της πόλης της Γάζας αναφέρεται στην ανάρτηση που έκανε ο IDF στα κοινωνικά δίκτυα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας ξεκίνησαν μια ευρεία χερσαία επιχείρηση στην καρδιά της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών Β’, σημειώνεται από τον ισραηλινό στρατό .

Οι δυνάμεις ελιγμών εισήλθαν με υποστήριξη από αέρος και θάλασσας στην περιοχή επίθεσης της μεραρχίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, δεκάδες τρομοκρατικές υποδομές δέχτηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κτιρίων, παρατηρητηρίων και κτιρίων με παγίδες που προορίζονταν να βλάψουν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή σημειώνουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

