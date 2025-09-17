Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας

Στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό δώθηκε βίντεο από τη νέα χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς.

Στις εικόνες διακρίνονται στρατεύματα και άρματα μάχης να κινούνται μέσα στην πόλη, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם” – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב’. הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Η 98η Μεραρχία ξεκινά ελιγμούς στην καρδιά της πόλης της Γάζας αναφέρεται στην ανάρτηση που έκανε ο IDF στα κοινωνικά δίκτυα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι δυνάμεις της 98ης Μεραρχίας ξεκίνησαν μια ευρεία χερσαία επιχείρηση στην καρδιά της πόλης της Γάζας στο πλαίσιο της Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών Β’, σημειώνεται από τον ισραηλινό στρατό .

Οι δυνάμεις ελιγμών εισήλθαν με υποστήριξη από αέρος και θάλασσας στην περιοχή επίθεσης της μεραρχίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, δεκάδες τρομοκρατικές υποδομές δέχτηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κτιρίων, παρατηρητηρίων και κτιρίων με παγίδες που προορίζονταν να βλάψουν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή σημειώνουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.