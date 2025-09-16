Logo Image

Την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία συζήτησε η φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο Τραμπ

Κόσμος

REUTERS/Evelyn Hockstein

Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Την περαιτέρω αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας, με απώτερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, συμπληρώνοντας πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων.

