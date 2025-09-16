Τάιλερ Ρόμπινσον: Ο πατέρας μου είναι φανατικός του ΜΑGA

Αποκαλυπτικές της συμπεριφοράς του φερόμενου ως δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, του Τάιλερ Ρόμπινσον είναι οι αναφορές που έκανε η εισαγγελία της Γιούτα για τα SMS που αντάλλαξε με τον συγκάτοικό του λίγο μετά τον πυροβολισμό που έκοψε το νήμα της ζωής του Κερκ. Η εισαγγελία ήδη κινεί τη διαδικασία επιβολής θανατικής ποινής στον Τάιλερ Ρόμπινσον, εφόσον αυτός καταδικαστεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ.

Από τις συνομιλίες που έδωσε στη δημοσιότητα η εισαγγελία της Γιούτα, διαφαίνεται η μεγάλη ανησυχία του Ρόμπινσον για το όπλο της δολοφονίας- πως θα το ανακτήσει για να μην βρεθούν τα αποτυπώματά του αλλά και για το πως θα συμπεριφερθεί ο πατέρας του τον οποίο αποκάλεσε φανατικό υποστηρικτή του MAGA (Make America Great Again) του κυρίαρχου συνθήματος του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ανταλλαγή μηνυμάτων με τον συγκάτοικό του ο Ρόμπινσον μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει:

Ρόμπινσον: Ο μπαμπάς μου θέλει φωτογραφίες του τουφεκιού… λέει ότι ο παππούς θέλει να μάθει ποιος έχει τι, οι ομοσπονδιακοί δημοσίευσαν μια φωτογραφία του τουφεκιού, και είναι μοναδική. Με παίρνει τηλέφωνο τώρα, δεν απαντάω.

Ρόμπινσον: Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του [ο μπαμπάς μου] είναι αρκετά φανατικός με το MAGA.

Ρόμπινσον: Θα παραδοθώ οικειοθελώς, ένας από τους γείτονές μου εδώ είναι βοηθός σερίφη.

Συγκάτοικος: Ανησυχώ πολύ περισσότερο για σένα

Ρόμπινσον: Μην μιλάς στα μέσα ενημέρωσης σε παρακαλώ. μην παίρνεις συνεντεύξεις και μην κάνεις σχόλια. … αν κάποιος αστυνομικός σε ρωτήσει, ζήτα δικηγόρο και μείνε σιωπηλός.