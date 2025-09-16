Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Μπραζίλια λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας. Όπως ανέφερε ο γιος του, Φλάβιο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Την Κυριακή είχε δεχθεί ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής αφαίρεσης δερματικών βλαβών.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου η οποία διήρκησε σχεδόν 12 ώρες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο σε κάθειρξη 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης σκοπεύουν να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ανατρέψουν την απόφαση. Μέχρι τότε, ο 70χρονος Μπολσονάρου δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.