Logo Image

Νετανιάχου: Το πλήγμα στη Ντόχα κατά της Χαμάς ήταν «δικαιολογημένο»

Κόσμος

Νετανιάχου: Το πλήγμα στη Ντόχα κατά της Χαμάς ήταν «δικαιολογημένο»

ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS

Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Το πλήγμα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς στo Κατάρ ήταν «δικαιολογημένο» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς (που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει) αλλά επέλεξε να μην το κάνει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη» συμπλήρωσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι αν υπάρχει ένα μάθημα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» που να μπορεί να «ανθίσταται στους διεθνείς περιορισμούς».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube