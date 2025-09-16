Νετανιάχου: Το πλήγμα στη Ντόχα κατά της Χαμάς ήταν «δικαιολογημένο»

Το πλήγμα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς στo Κατάρ ήταν «δικαιολογημένο» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Κατάρ συνδέεται με τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς, χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Διαθέτει ισχυρούς μοχλούς (που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει) αλλά επέλεξε να μην το κάνει», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Κατά συνέπεια, η δράση μας ήταν απολύτως δικαιολογημένη» συμπλήρωσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι αν υπάρχει ένα μάθημα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ πρέπει να δημιουργήσει μια «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» που να μπορεί να «ανθίσταται στους διεθνείς περιορισμούς».