Ισραήλ: Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει ότι ο Τραμπ τον κάλεσε σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις 29 Σεπτεμβρίου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον προσκάλεσε να συναντηθεί στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την προγραμματισμένη ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τη συνάντηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για οικονομικά θέματα, μετά από αναφορές ότι το γραφείο του είχε ζητήσει τη συνάντηση.

Ο Νετανιάχου ανάφερε ότι η πρόσκληση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα. Ο Νετανιάχου λέει ότι έχει πραγματοποιήσει αρκετές συνομιλίες με τον Τραμπ από την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, και όλες ήταν «καλές».

Αυτή θα είναι η τέταρτη συνάντηση μεταξύ των ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Για την επίθεση στο Κατάρ

Ερωτηθείς αν ενημέρωσε τον Τραμπ πριν από την επίθεση στο Κατάρ, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δήλωσή του ότι η εκδοχή των γεγονότων του Λευκού Οίκου ήταν «σωστή» και ότι το Ισραήλ ήταν αποκλειστικά υπεύθυνο για την επίθεση.

Αρνήθηκε να απαντήσει συγκεκριμένα στην ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της προειδοποίησης του Ισραήλ προς τις ΗΠΑ, εν μέσω αναφορών ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε σχεδόν μία ώρα πριν από τις επιθέσεις.

