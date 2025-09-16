Νάβι Πιλάι (Πρόεδρος επιτροπής ΟΗΕ): Δέχθηκα προσωπική επίθεση για την έκθεση για τη «γενοκτονία» στη Γάζα

Η πρόεδρος της επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία δημοσίευσε μια έκθεση που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, δήλωσε ότι «περίμενε» το Ισραήλ να «αμφισβητήσει τα πραγματικά μας ευρήματα», αλλά τώρα δέχεται προσωπική επίθεση για την έκθεση.

Το Ισραήλ απέρριψε «κατηγορηματικά» τα ευρήματα της έκθεσης των 72 σελίδων, κατηγορώντας τους συντάκτες ότι είναι πληρεξούσιοι της Χαμάς, «γνωστοί για τις ανοιχτά αντισημιτικές τους θέσεις».

Μιλώντας στο CNN, η Νάβι Πιλάι δήλωσε: «Περιμένω να αμφισβητήσουν τα πραγματικά μας ευρήματα με αυτόν τον τρόπο. Αντί γι’ αυτό, εξαπολύουν προσωπικές επιθέσεις. Τώρα επαναλαμβάνουν ό,τι έχει ειπωθεί για εμάς από την εποχή που δημοσιεύσαμε την πρώτη έκθεση».

Κατά τη διάρκεια της εξαετούς θητείας της ως Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Πιλάι είπε ότι ποτέ δεν την αποκάλεσαν αντισημίτη. Προσκλήθηκε επίσης από την ισραηλινή κυβέρνηση να πραγματοποιήσει μια αποστολή στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της θητείας της, «επειδή είπαν ότι άσκησε ισορροπία στον τρόπο που αναφέρω».

«Με έχουν χαρακτηρίσει αντισημίτη μόνο από αυτές τις ομάδες συμφερόντων όταν έγινα πρόεδρος αυτής της επιτροπής», είπε η Πιλάι, αναφερόμενη στην Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και το Ισραήλ.

«Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε δεξαμενές αζώτου μιας κλινικής γονιμότητας»

Η Πιλάι επεσήμανε ορισμένες από τις περιπτώσεις που η ίδια και η ομάδα της εξέτασαν όταν διαμόρφωναν τα συμπεράσματά τους, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης όπου είπε ότι πυρά του ισραηλινού στρατού κατέστρεψαν τις δεξαμενές αζώτου μιας κλινικής γονιμότητας που φιλοξενούσαν 1.000 έμβρυα.

«Δεν βρήκαμε κανένα στρατιωτικό αντικείμενο (εκεί), και έτσι εξετάζουμε για άλλη μια φορά τις δηλώσεις των ηγετών και ερμηνεύουμε αυτό το περιστατικό ως πράξη γενοκτονίας», είπε. «(Η) θανάτωση εμβρύων σημαίνει ότι καταστρέφουν το μέλλον των Παλαιστινίων».

Πηγή: CNN