«Ο βομβαρδισμός γίνεται παρανοϊκός»: Οι Παλαιστίνιοι τρέχουν σε πανικό να γλιτώσουν από τα ισραηλινά πυρά

Χιλιάδες οικογένειες προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της μεγάλης κλίμακας επίθεσης που έχει ως κυρίαρχο στόχο την κατάληψη της πόλης.

Hundreds of families have been forced to flee and be displaced from Gaza City to the south, due to the Israeli military operation, the ongoing barbaric bombing, and the targeting of the city’s residential towers and buildings. pic.twitter.com/YuUhm1S26Q — Gaza Notifications (@gazanotice) September 16, 2025

Η Λίνα αλ-Μαγρέμπι, 32 ετών, μητέρα τριών παιδιών από τη γειτονιά Σεΐχ Ραντβάν της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι σκέφτηκες να μην εγκαταλείψει το σπίτι της, παρά τον ορατό κίνδυνο, έως ότου είχε ένα τηλεφώνημα από έναν Ισραηλινό αξιωματικό που τη διέταξε να εκκενώσει την περιοχή.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος του εκτοπισμού και να αγοράσω μια σκηνή», είπε. «Μας πήρε 10 ώρες για να φτάσουμε στο Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ (περίπου 850 ευρώ) για τη διαδρομή. Η ουρά των αυτοκινήτων και των φορτηγών φαινόταν ατελείωτη» συμπλήρωσε.

BREAKING: A heartbreaking scene as hundreds of families with children in tow are forced to flee on foot, escaping their homes under the relentless Israeli bombardment and raging fire across Gaza. pic.twitter.com/gfyluPFoGt — Gaza Notifications (@gazanotice) September 16, 2025

Η Νιβίν Ιμάντ αλ-Ντιν, 38 ετών, μητέρα πέντε παιδιών, είπε ότι κατέφυγε νότια αφού ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έριξαν φυλλάδια εκκένωσης στη γειτονιά της, αν και ο σύζυγός της αρνήθηκε να φύγει από το σπίτι τους. «Δεν μπορούσα να πάρω τα έπιπλά μου μαζί μου επειδή δεν μπορούσα να αντέξω οικονομικά το κόστος ενός μεγάλου φορτηγού», εξήγησε. «Το να αφήσω τα πάντα πίσω ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ».

Το κόστος του εκτοπισμού έχει εκτοξευθεί πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ (750 ευρώ), ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ (960 ευρώ). Με τις περισσότερες οικογένειες να στερούνται εισοδήματος από την έναρξη του πολέμου, μερικές αναγκάζονται να περπατούν μίλια ή να παραμένουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

Ο Γκάζι αλ-Αλούλ, ένας εκτοπισμένος κάτοικος από τη βόρεια Γάζα, δήλωσε στο BBC ότι τώρα κοιμάται στην είσοδο του Νοσοκομείου αλ-Κουντς στο Τελ αλ-Χάουα, στη νοτιοδυτική Γάζα. «Δεν το επέλεξα αυτό», είπε. «Αναγκάστηκα αφού έφυγα από το σπίτι όπου εγώ και η οικογένειά μου είχαμε καταφύγει για σχεδόν ένα μήνα, αφού εγκαταλείψαμε τον βορρά». «Ο βομβαρδισμός είναι παράφορος εδώ και ώρες και ο στρατός απειλεί να κατεδαφίσει πολλά κτίρια κατοικιών στην περιοχή».

Οι συνθήκες για τους πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από την κόλαση του πυρός είναι απογοητευτικές. Ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει τον παράκτιο δρόμο αλ-Ρασίντ ως τη μόνη επιτρεπόμενη διαδρομή για τους πολίτες ώστε να εκκενώσουν την περιοχή. Πολλοί έχουν περιγράψει σοβαρή συμφόρηση, ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων και φορτηγών και μεγάλες καθυστερήσεις, με οικογένειες εγκλωβισμένες στο δρόμο, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται πάνω από τα κεφάλια τους.

Διεθνής καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει ευρεία διεθνή καταδίκη, συμπεριλαμβανομένης της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών.

Η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε την επίθεση «εντελώς απερίσκεπτη και αποτρόπαια», λέγοντας ότι «θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε από την πλευρά της ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς».

Israel’s ground offensive in Gaza will make an already desperate situation even worse. It will mean more death, more destruction & more displacement Tomorrow, the @EU_commission will present measures to pressure the Israeli government to change course over the war in Gaza (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 16, 2025

Νωρίτερα η ίδια ανέφερε ότι την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

Στήριξη της Ουάσιγκτον στο Τελ Αβίβ μέσω Ρούμπιο

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να προσφέρει σιωπηρή υποστήριξη στην επιχείρηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ προτιμούν έναν τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά ότι «μερικές φορές όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα άγριων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «ισχυρή επιχείρηση» στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε ως το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της Χαμάς.

Η εντατικοποιημένη επίθεση του Ισραήλ έρχεται καθώς μια εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε έκθεση την Τρίτη που αναφέρει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα. Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση.