Λιθουανία: Ξεκίνησε η εκπαίδευση παιδιών στη χρήση drone στα σύνορα με τη Ρωσία

Στα σύνορα με τη Ρωσία, το υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας εγκαινίασε το πρώτο από τα εννέα σχολεία που θα λειτουργούν σε όλη τη χώρα, τα οποία θα διδάσκουν σε παιδιά ηλικίας μόλις 10 ετών και σε ενήλικες πώς να πετούν, να συναρμολογούν και να προγραμματίζουν drones.

«Πρόκειται για την οικοδόμηση στρατιωτικών αμυντικών δυνατοτήτων, κάτι που η Λιθουανία λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, καθώς γειτνιάζει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία», δήλωσε ο Υφυπουργός Άμυνας Τόμας Γκοντλιάουσκας.

Τα παιδιά και άλλοι θα διδαχθούν να χειρίζονται drones με προβολή πρώτου προσώπου (FPV), τετρακόπτερα και μονόπτερα, δήλωσε ο δάσκαλος Μιντάουγκας Ταμοσάϊτις.

Στο σχολείο στο Ταουραγκέ, 20 χλμ. από τον θύλακα του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, τα παιδιά έκαναν εικονικές πτήσεις σε υπολογιστές.

Ένα αγόρι στο πεδίο εκπαίδευσης έκανε εξάσκηση στην πτήση ενός μίνι drone πάνω κάτω, υπό την επίβλεψη των δασκάλων και μερικές φορές πετώντας το στο πάτωμα.

Τα παιδιά είναι ενθουσιώδη, είπε ο δάσκαλός τους.

Ενίσχυση της αεράμυνας

Η Λιθουανία, μέλος του ΝΑΤΟ, ζήτησε από τη συμμαχία να ενισχύσει την αεράμυνά της μετά τη συντριβή δύο ρωσικών drones εκεί μετά τη διέλευσή τους από τη Λευκορωσία αυτό το καλοκαίρι.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή σχέδια για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, δύο ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε drones που είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της, στην πρώτη γνωστή ενέργεια αυτού του είδους από μέλος της δυτικής συμμαχίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: Reuters