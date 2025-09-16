Γκουτέρες: Είμαι αποφασισμένος για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό

Αποφασισμένος να δράσει με σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Αντόνιο Γκουτέρες απάντησε σε σχετική ερώτηση για το θέμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

«Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του διεθνούς οργανισμού.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε επίσης ότι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο.