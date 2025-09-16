Logo Image

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση με Τραμπ στην Ουάσινγκτον μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Κόσμος

REUTERS/Leah Millis

Τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντηθεί με τον Αμερικανός πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον μετά την προγραμματισμένη ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτόν τον μήνα, αναφέρει το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο με αίτημα να συντονίσει μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών «αμέσως» μετά την ομιλία του.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σχετικά με το ρεπορτάζ, προσθέτει το ισραηλινό δίκτυο.

Πηγή: Times of Israel

