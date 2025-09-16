Logo Image

Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Ιρλανδίας

Κόσμος

Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Ιρλανδίας

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Νέας Ιρλανδίας, ενός από τα μεγαλύτερα νησιά του αρχιπελάγους Μπίσμαρκ στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 207 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Κόκοπο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 78 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube