Από το εμπάργκο του ’73 στα άδεια λόγια της Ντόχα. Γιατί οι Άραβες δεν πιέζουν το Ισραήλ για τη Γάζα

Οι ηγέτες του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να επιδείξουν αλληλεγγύη, μετά την ισραηλινή επίθεση σε συνάντηση στελεχών της Χαμάς στην πόλη.

Στο τέλος της συνόδου εξέδωσαν ένα μακροσκελές ανακοινωθέν καταδίκης του Ισραήλ και επανέλαβαν τη στήριξή τους προς το Κατάρ.

Αυτό που έλειπε ήταν η ουσία: κανένα συγκεκριμένο μέτρο, καμία ενέργεια που να αλλάζει τις ισορροπίες, όπως σχολιάζει το CNN.

Πλούτος χωρίς ισχύ;

Παρά τον τεράστιο πλούτο που έχουν συσσωρεύσει χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η σύνοδος της Ντόχα ανέδειξε μία βασική αδυναμία, σημειώνει το CNN. Τα κράτη του Κόλπου είναι απρόθυμα να ασκήσουν πραγματική πίεση στο Ισραήλ και, κυρίως, στον κύριο προστάτη του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εικόνα αυτή αντιπαραβάλλεται έντονα με το παρελθόν.

Το «όπλο του πετρελαίου»

Πενήντα δύο χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 1973, οι υπουργοί Πετρελαίου του OPEC, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, αποφάσιζαν στο Κουβέιτ τη μείωση της παραγωγής και την επιβολή εμπάργκο εναντίον των ΗΠΑ και άλλων χωρών που στήριζαν το Ισραήλ στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.

Το «όπλο του πετρελαίου» έφερε τις δυτικές οικονομίες σε ύφεση και επισπεύσε την πορεία προς κατάπαυση του πυρός.

Σήμερα, μόνο λέξεις

Το 2025, με τον ισραηλινό στρατό να εντείνει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, τον αριθμό των νεκρών να αγγίζει τους 65.000 – στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά – και τον ΟΗΕ να καταλογίζει στο Ισραήλ γενοκτονία, οι ίδιες χώρες που άλλοτε πλήρωναν την Ουάσιγκτον με βαρύ τίμημα για τη στήριξή της στο Ισραήλ, στέκονται σιωπηλές.

Η εξάρτηση από ξένες δυνάμεις για την ασφάλεια και την ίδια την επιβίωσή τους, όπως σημειώνει ο αναλυτής Ράμι Χούρι του American University στη Βηρυτό, παραμένει ο κανόνας.

Σχέσεις εξάρτησης

Ακόμη και αυτή η εξάρτηση, ωστόσο, δεν τους προστατεύει. Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή και έχει οριστεί από την Ουάσιγκτον «Μείζων σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ».

Παρ’ όλα αυτά, η μόνη τους διεκδίκηση είναι εκκλήσεις προς τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχουμε στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιμένουμε να ασκήσουν την επιρροή τους», δήλωσε ο γ.γ. του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζασέμ αλ-Μπουνταϊουί.

Η πραγματικότητα

Όμως, όπως φάνηκε ξανά, οι προσδοκίες αυτές είναι μάλλον αβάσιμες. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε τον Αύγουστο ότι «εναπόκειται στο Ισραήλ» τι θα κάνει στη Γάζα. Και τα ξημερώματα της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας. Το κοινό ανακοινωθέν της Ντόχα δεν αλλάζει τίποτα απολύτως.