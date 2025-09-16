Ο πρόεδρος έμεινε…άνεργος. Γιατί δεν πληρώνει κανείς τον Μπάιντεν για ομιλίες

Κατά κανόνα, οι ηγέτες – ακόμη και μικρών χωρών, πόσο μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών – εξασφαλίζουν μετά την αποχώρησή τους από την πολιτική σκηνή μια θέση συμβούλου σε επιχειρηματικούς κολοσσούς ή γεμίζουν το πρόγραμμά τους με ομιλίες σε πανεπιστήμια, ιδρύματα και διεθνή συνέδρια.

Όλα τα παραπάνω τους εξασφαλίζουν βεβαίως παχυλές αμοιβές. Μπιλ Κλίντον, Τζορτ Μπους, Μπαράκ Ομπάμα λαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για κάθε εμφάνιση.

Στην περίπτωση του Τζο Μπάιντεν, όμως, αυτό το γνώριμο μονοπάτι δεν φαίνεται να ακολουθείται. Όπως εξηγεί σε ρεπορτάζ η Wall Street Journal εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα αποφεύγουν να τον προσλάβουν ή να τον καλέσουν για ομιλίες για δύο λόγους:

α) θεωρείται άκρως αντιδημοφιλής

β) φοβούνται τα αντίποινα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμα και οι παραδοσιακοί του σύμμαχοι τον κρίνουν πλέον σκληρά – με την Καμάλα Χάρις να χαρακτηρίζει σε βιβλίο της «ανεύθυνη» την απόφαση των Δημοκρατικών να του δώσουν δεύτερη υποψηφιότητα.

Το μεγάλο «μαξιλάρι» για τον Μπάιντεν έρχεται από τις συντάξεις που λαμβάνει από τη θητεία του στο Κογκρέσο και στον Λευκό Οίκο, αλλά και από μια συμφωνία περίπου 10 εκατ. δολαρίων για τα απομνημονεύματά του. Τα τελευταία όμως δεν έχουμε ακόμη ολοκληρωθεί και δεν είναι γνωστό πότε θα δημοσιευθούν.

Χρέη, φόροι και οικογενειακές υποχρεώσεις

Στα σχέδιά του, ο Μπάιντεν έχει να καλύψει προσωπικά χρέη ύψους 800.000 δολαρίων, κυρίως από δάνεια για το παραθαλάσσιο σπίτι του στο Ρεχόμποθ.

Οι φόροι ακινήτων αυξήθηκαν κατά 20% φέτος, ενώ η οικογένεια επωμίζεται και τις δικαστικές περιπέτειες του Χάντερ, μαζί με τη στήριξη της κόρης του, Άσλεϊ, που πρόσφατα πήρε διαζύγιο.

Προσωπικές δοκιμασίες

Παράλληλα ο Μπάιντεν δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη και έχει ήδη υποβληθεί σε επέμβαση για καρκίνο του δέρματος. Κοντινοί του άνθρωποι μιλούν για μια «μάχη πλήρους απασχόλησης».

Ο ίδιος αποφεύγει να μιλά δημόσια, επιμένοντας ωστόσο ότι ανταποκρίνεται θετικά στη θεραπεία.

Στο μεταξύ, ο Χάντερ συνεχίζει να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, με οικονομικά προβλήματα και δικαστικές εκκρεμότητες που πιέζουν ακόμη περισσότερο την οικογένεια.

Ένα διαφορετικό τέλος διαδρομής

Μετά από σχεδόν μισό αιώνα σε εκλεγμένα αξιώματα, ο Τζο Μπάιντεν βιώνει μια μετάβαση χωρίς την αίγλη που χαρακτήρισε την πορεία άλλων πρώην προέδρων, σχολιάζει η WSJ.

Ανάμεσα σε περιορισμένα έσοδα, αυξανόμενα χρέη, οικογενειακές κρίσεις και μάχες υγείας, το νέο κεφάλαιο του άλλοτε πιο ισχυρού ανθρώπου στον κόσμο ξεδιπλώνεται πολύ πιο ταπεινά απ’ ό,τι φανταζόταν.