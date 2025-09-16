Ο Λεκορνί βάζει τέλος στις «ισόβιες» παροχές για πρώην πρωθυπουργούς

Τον τερματισμό των αποκαλούμενων «ισόβιων» επιδομάτων για τους πρώην πρωθυπουργούς της Γαλλίας σχεδιάζει ο νέος επικεφαλής της κυβέρνησης, Σεμπαστιάν Λεκόρνι θέτοντας τις βάσεις για πολιτικές διαβουλεύσεις ενόψει της ψήφισης ενός νέου προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο.

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον γαλλικό λαό να καταβάλει προσπάθειες αν αυτοί που βρίσκονται στην κεφαλή του κράτους δεν κάνουν το ίδιο. Η μεταρρύθμιση δεν είναι πάντα για τους άλλους, καθώς δημιουργεί υποψίες», δήλωσε.

«Τα «ισόβια» επιδόματα για τα πρώην μέλη της κυβέρνησης θα καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2026», έγραψε ο Λεκορνί στο X. Τα σχόλια ενισχύθηκαν με μια νέα ανάρτηση στο X, στην οποία ανακοίνωσε «Τελείωσε».

C’est fait : les avantages « à vie » des anciens membres du Gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026. S’il est normal que la République protège les personnes faisant l’objet de menaces, il n’est en revanche pas concevable qu’ils puissent bénéficier d’avantages à vie… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 15, 2025

Τα προνόμια που «τελείωσαν»

Οι πρώην πρωθυπουργοί απολαμβάνουν πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομικής προστασίας που παρέχεται από το τμήμα Υπηρεσίας Προστασίας (SDLP) της εθνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τους νέους όρους που περιέγραψε ο Λεκορνί, αυτή η προστασία θα περιορίζεται στα τρία χρόνια και θα παρατείνεται μόνο σε περίπτωση υλικής απειλής.

Ένα αυτοκίνητο και ένας οδηγός διατίθενται επίσης στους πρώην πρωθυπουργούς που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Αυτό το ισόβιο όφελος θα μειωθεί επίσης σε 10 χρόνια. Οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται επίσης τις υπηρεσίες ενός προσωπικού γραμματέα, ένα προνόμιο που διαρκεί για 10 χρόνια ή μέχρι ο πρώην πρωθυπουργός να φτάσει την ηλικία των 67 ετών. Δεν έχουν ανακοινωθεί αλλαγές σε αυτό το προνόμιο.

Τέλος, οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται ακαθάριστη αποζημίωση 15.000 ευρώ το μήνα για τρεις μήνες μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα.

Το 2024, το ετήσιο κόστος για το κράτος από τα επιδόματα που χορηγούνται σε πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς υπολογίστηκε σε σχεδόν 4,4 εκατομμύρια ευρώ, με σχεδόν το ήμισυ αυτού του ποσού να δαπανάται για αστυνομική προστασία.

Ποιοι πρώην πρωθυπουργοί κόστισαν περισσότερο στο γαλλικό κράτος το 2024

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Εθνοσυνέλευσης που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2025, ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν ήταν ο πιο δαπανηρός πρώην πρωθυπουργός, με κόστος 207.072 ευρώ στο κράτος. Ακολούθησαν ο Μπερνάρ Καζνέβ με 198.290 ευρώ, ο Ζαν Πιερ Ραφαρέν με 158.208 ευρώ και ο Λιονέλ Ζοσπέν με 157.657 ευρώ.

Ο Εντίθ Κρεσόν συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με κόστος για τους Γάλλους 157.223 ευρώ. Σύμφωνα με τη γαλλική στατιστική υπηρεσία (INSEE), το χρέος της χώρας ανερχόταν σε 3,345 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.