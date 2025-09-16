Logo Image

Αντόνιο Γκουτέρες: Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας

Κόσμος

REUTERS/Mike Segar

Τόνισε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης.

«Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

