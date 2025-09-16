Reuters: Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε το πρώτο πακέτο όπλων για την Ουκρανία με συμμαχική κάλυψη

Η Ουάσινγτον ενέκρινε το πρώτο -επί διοίκησης Τραμπ– πακέτο αμερικανικής οπλικής βοήθειας προς την Ουκρανία και αναμένεται η αποστολή του το καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν την αποστολή όπλων στο Κίεβο, τούτη τη φορά στο πλαίσιο μιας νέας οικονομικής συμφωνίας με τους συμμάχους της.

Την είδηση δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση της κατάστασης.

Είναι η πρώτη υλοποίηση ενός νέου μηχανισμού που αναπτύχθηκε από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, τα οποία προέρχονται από τα αποθέματα των ΗΠΑ αλλά καλύπτονται οικονομικά από χώρες του ΝΑΤΟ.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας, Έλμπριτζ Κόλμπι, ενέκρινε έως και δύο αποστολές ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού που ονομάζεται Κατάλογος Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία, (Priority Ukraine Requirements List) γνωστός με το ακρωνύμιο PURL, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Πιθανή συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «πιθανόν» να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν να συναντηθούν μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.

«Επιτιθέμενη»

Σημιεωτέον ότι την Κυριακή, και για πρώτη φορά μέχρι σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη Ρωσία ως «επιτιθέμενη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Όπως σημειώνει το Politico, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή: «8.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα, και από τις δύο χώρες. Κάποιοι περισσότεροι από τη Ρωσία, αλλά όταν είσαι ο επιτιθέμενος, χάνεις περισσότερους».

Αλλαγή στάσης;

Η στάση του Τραμπ απέναντι στο Κρεμλίνο φαίνεται να άλλαξε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την κυβέρνησή του να ασκεί ολοένα και περισσότερη πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου. Καθώς όμως η σκληρότερη στάση του Τραμπ δεν κατάφερε να οδηγήσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες εκκλήσεις για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία.

Έτσι υποστήριξε την Κυριακή ότι σχεδιάζει να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία αλλά μόνο αφού η Ευρώπη σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ενισχύσει το δικό της καθεστώς κυρώσεων. «Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και ξεκινήσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ να ΝΙΚΗΣΕΙ απείχε πολύ από το να είναι στο 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από μερικές χώρες ήταν σοκαριστική!», είχε αναφέρει σε ανάρτησή του.