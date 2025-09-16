Η Ινδία δηλώνει ότι οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι «θετικές» και «προοδευτικές»

Οι εμπορικές συζητήσεις μεταξύ Ινδών και Αμερικανών αξιωματούχων την Τρίτη ήταν «θετικές» και «προοδευτικές», δήλωσε το Νέο Δελχί, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο μετά τους τιμωρητικούς δασμούς στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Μια αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μπρένταν Λιντς, Βοηθό Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ για τη Νότια και Κεντρική Ασία, συναντήθηκε με Ινδούς εμπορικούς αξιωματούχους με επικεφαλής τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ρατζές Αγκρουάλ στο Νέο Δελχί.

«Αποφασίστηκε να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ταχείας ολοκλήρωσης μιας αμοιβαία επωφελούς Εμπορικής Συμφωνίας», ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Οι συνομιλίες κάλυψαν τους διμερείς εμπορικούς δεσμούς, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής εμπορικής συμφωνίας Ινδίας-ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Και οι δύο πλευρές αναμένεται τώρα να πραγματοποιήσουν έναν επίσημο έκτο γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Νέο Δελχί θα ανταποκριθεί στο αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου ή να ανοίξει τον γεωργικό και γαλακτοκομικό τομέα για τις αμερικανικές εταιρείες, ένα σημαντικό αίτημα στις διαπραγματεύσεις.

Οι δασμοί Τραμπ

Ο Τραμπ επέβαλε τον περασμένο μήνα τιμωρητικό δασμό 25% στις ινδικές εισαγωγές από τις 27 Αυγούστου, διπλασιάζοντας τους συνολικούς δασμούς στο 50%, στο πλαίσιο της εκστρατείας πίεσης της Ουάσιγκτον στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Νέο Δελχί από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου ακυρώθηκε μετά από αδιέξοδο στις συνομιλίες, με την Ινδία να αντιστέκεται στις απαιτήσεις των ΗΠΑ να ανοίξει τις τεράστιες αγορές γεωργικών και γαλακτοκομικών προϊόντων της.

Οι εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν στα 6,86 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο από 8,01 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου τη Δευτέρα.

Οι εξαγωγείς έχουν προειδοποιήσει ότι ο πλήρης αντίκτυπος των υψηλότερων δασμών θα γίνει αισθητός από τον Σεπτέμβριο, μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί.

Πηγή: Reuters