Ο Βασιλιάς Κάρολος έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που παρακολούθησε καθολική κηδεία εδώ και τέσσερις αιώνες

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ έγινε σήμερα ο πρώτος βρετανός μονάρχης εδώ και σχεδόν τέσσερις αιώνες που παρέστη σε Καθολική κηδεία, όταν μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσε το παρών στη νεκρώσιμη ακολουθία για τη δούκισσα του Κεντ, σύζυγο εξαδέλφου της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ.

Η δούκισσα Αικατερίνη (Κάθριν Γουόρσλεϊ), η οποία έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας το 1961 όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ, έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 ετών.

Η σχέση της με το εμβληματικό τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον θα μείνει αλησμόνητη, αφού από το 1969 συμμετείχε στην απονομή τροπαίων.

Ήταν επίσης γνωστή για τη μεταστροφή της στον Ρωμαιοκαθολικισμό το 1994 – το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας μετά τον βασιλιά Κάρολο Β’ το 1685.

Παραμέρισε το πρωτόκολλο

Ως Υπέρτατος Κυβερνήτης της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Αγγλίας, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ παραμέρισε το πρωτόκολλο για να παραστεί στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ χωροστατούντος του καρδιναλίου Βίνσεντ Νίκολς, πνευματικού ηγέτη των Καθολικών σε Αγγλία και Ουαλία.

Στην τελετή παρευρέθησαν επίσης ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ. Η βασίλισσα Καμίλα απουσίαζε καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα.

Το φέρετρο θα μεταφερθεί στο βασιλικό κοιμητήριο Φρόγκμορ, κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ