ΟΗΕ: Πάνω από 10.000 παιδιά πάσχουν από οξύ υποσιτισμό στη Γάζα

Περισσότερα από 10.000 παιδιά χρειάζονται θεραπεία για οξύ υποσιτισμό στην πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα μια μεγάλη χερσαία επίθεση, αναφέρει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

«Ο αναγκαστικός και μαζικός εκτοπισμός οικογενειών από την πόλη της Γάζας αποτελεί θανάσιμη απειλή για τους πιο ευάλωτους», δήλωσε η Τες Ίνγκραμ, εκπρόσωπος της UNICEF στην ανθρωπιστική ζώνη Αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου του ΟΗΕ στη Γενεύη, η Ίνγκραμ προειδοποίησε για την επιδείνωση των ποσοστών παιδικού υποσιτισμού.

«Εκτιμούμε ότι 26.000 παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας χρειάζονται αυτή τη στιγμή θεραπεία για οξύ υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 10.000 μόνο στην Πόλη της Γάζας», τόνισε.

Εξήγησε ότι τον Αύγουστο, περισσότερα από ένα στα οκτώ παιδιά που εξετάστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό, «το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ».

Στην Πόλη της Γάζας, ο αριθμός αυτός ήταν ένα στα πέντε.

Τα κέντρα σίτισης στην Πόλη της Γάζας «αναγκάστηκαν να κλείσουν αυτή την εβδομάδα λόγω των εντολών εκκένωσης και της στρατιωτικής κλιμάκωσης», προσθέτει η Ίνγκραμ.

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Ισραήλ

Το Ισραήλ αμφισβητεί τους ισχυρισμούς για πείνα στη Λωρίδα και ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι όσοι εκκενώνουν νότια προς την περιοχή Αλ-Μαουάσι θα βρουν τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα.

Το Ισραήλ συνεχίζει να καλεί τον άμαχο πληθυσμό της πόλης της Γάζας να φύγει για την ασφαλή ζώνη και εκτιμά ότι περίπου το 40% του 1 εκατομμυρίου πληθυσμού έχει μετακινηθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, αξιωματούχοι του ΟΗΕ εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 150.000.

