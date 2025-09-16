Ρουμανία: Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Γκεόργκεσκου κατηγορείται για συνωμοσία πραξικοπήματος

Οι Ρουμάνοι εισαγγελείς απήγγειλαν την Τρίτη κατηγορίες στον Κάλιν Γκεόργκεσκου — ο οποίος από άγνωστος αναρριχήθηκε και κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πριν του απαγορευτεί η συμμετοχή — για σχέδιο εκτέλεσης βίαιου πραξικοπήματος.

Οι κατηγορίες προέκυψαν μετά από μια δραματική αστυνομική επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι αρχές εντόπισαν 21 άτομα, ορισμένα εξοπλισμένα με μαχαίρια και όπλα, που κατευθύνονταν προς το Βουκουρέστι.

Οι Ρουμάνοι εισαγγελείς ανέφεραν σε δελτίο τύπου ότι η ένοπλη ομάδα σχεδίαζε να προκαλέσει συγκρούσεις και να πραγματοποιήσει «βίαιες ενέργειες υπονομευτικού χαρακτήρα», θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και το «συνταγματικό καθεστώς».

Ο Γκεόργκεσκου δεν αναφέρθηκε με το όνομά του στο δελτίο τύπου, αλλά τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης τον έχουν ταυτοποιήσει ως έναν από τους συνωμότες του πραξικοπήματος, μαζί με τον Χορατίου Πότρα, αρχηγό παραστρατιωτικής ομάδας. Το δελτίο τύπου τον αναφέρει ως «πρώην υποψήφιο πρόεδρο».

Από τις εκλογές στο πραξικόπημα

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Γκεόργκεσκου και ο Πότρα συναντήθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου για να σχεδιάσουν το πραξικόπημα, αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο στις 6 Δεκεμβρίου ακύρωσε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, που είχε κερδίσει ο Γκεόργκεσκου, λόγω φερόμενης ρωσικής επιρροής.

Ο Γκεόργκεσκου, ακροδεξιός δημαγωγός και σκεπτικιστής του ΝΑΤΟ, αποκλείστηκε στη συνέχεια από τη συμμετοχή στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών τον Μάιο.

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου οδήγησαν τη Ρουμανία σε πολιτικό χάος, με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Γκεόργκεσκου ήθελε να εκμεταλλευτεί την προκύπτουσα «μέγιστη κοινωνική ένταση» για να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή και να «αλλάξει το συνταγματικό καθεστώς ή να δυσχεράνει/αποτρέψει την άσκηση κρατικής εξουσίας».

Όλοι οι 21 συμμετέχοντες στην φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος, μέλη της παραστρατιωτικής ομάδας του Πότρα, θα δικαστούν. Η τοποθεσία του Πότρα παραμένει άγνωστη, αλλά οι Ρουμάνοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αναζητά άσυλο στη Ρωσία, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρουμανίας Αλεξ Φλορέντα σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο Φλορέντα πρόσθεσε ότι η Ρουμανία «ήταν ο αγαπημένος στόχος εκτεταμένων, υβριδικών εκστρατειών» της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων και παραπληροφόρησης, με στόχο τη διατάραξη των εκλογών του 2024.

Με πληροφορίες από POLITICO