Η Τουρκία καταδικάζει τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονικά σχέδια»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες μια σκληρή ανακοίνωση καταδικάζοντας την έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως «γενοκτονικά σχέδια» εκ μέρους της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιάμιν Νετανιάχου. Η Άγκυρα δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτικές κατηγορίες, αλλά προειδοποιεί για τις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες που θα έχει η στρατιωτική δράση.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η επίθεση «θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των συνεχιζόμενων σφαγών», ενώ παράλληλα «θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα δεινά του παλαιστινιακού λαού». Η Άγκυρα υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατιωτική κίνηση «αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός», θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στη Γάζα.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ιδιαίτερα ότι η χερσαία επιχείρηση πλήττει την πόλη της Γάζας, που αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγια για πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους. «Αυτή η χερσαία επίθεση, κατά της πόλης της Γάζας –ένα από τα λίγα εναπομείναντα καταφύγια για τον λαό της Γάζας, όπου έχουν βρει καταφύγιο πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι– θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των συνεχιζόμενων σφαγών, θα εκτοπίσει για άλλη μια φορά εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα δεινά του παλαιστινιακού λαού», σημειώνεται ρητά.

Η Άγκυρα δεν παραλείπει να επισημάνει τη χρονική συγκυρία της επίθεσης. Σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή ομήρων και τη διαρκή πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, η στρατιωτική ενέργεια του Ισραήλ «αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός».

Έκκληση στη διεθνή κοινότητα

Τέλος, η Τουρκία απευθύνει έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, και ειδικότερα προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλώντας τα μέλη του να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, προστατεύοντας τους αμάχους και αποτρέποντας περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση.

Η ανακοίνωση της Άγκυρας έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διεθνείς οργανισμοί και οι χώρες της περιοχής προσπαθούν να μεσολαβήσουν για την αποτροπή μεγαλύτερων απωλειών και την επίτευξη μιας διαρκούς εκεχειρίας. Η Τουρκία εμφανίζεται, με σαφή τρόπο, να αναλαμβάνει ρόλο φωνής υπέρ της διεθνούς δικαιοσύνης και προστασίας του παλαιστινιακού πληθυσμού.

