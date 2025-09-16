Κατάρ μετά τις συνομιλίες με Ρούμπιο: Ο Νετανιάχου επέλεξε να μην ακολουθήσει τον δρόμο της ειρήνης

Το Κατάρ αναφέρει ότι ο κυβερνών εμίρης του μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με την αμυντική συνεργασία και τις «συνέπειες της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα».

Ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δίνει την ανακοίνωση των συνομιλιών μεταξύ του Ρούμπιο και του Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Οι δύο άνδρες μίλησαν επίσης για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτει. Ωστόσο, ο αλ-Ανσάρι επέκρινε σκληρά τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επίθεση της περασμένης εβδομάδας στη Ντόχα που σκότωσε έξι ανθρώπους.

«Αν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θέλει ειρήνη, γνώριζε τον δρόμο προς την ειρήνη εδώ και πολύ καιρό. Απλώς αποφάσισε να μην τον ακολουθήσει και αποφάσισε να μεσολαβήσει κακόπιστα», τόνισε ο αλ-Ανσάρι. «Και ως εκ τούτου, τα ερωτήματα σχετικά με την τύχη της μεσολάβησής τους θα πρέπει να τεθούν σε αυτόν που βομβαρδίζει τους μεσολαβητές και σε εκείνους με τους οποίους συνομιλεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σημείωσε.

Πηγή: AP