Logo Image

Κατάρ μετά τις συνομιλίες με Ρούμπιο: Ο Νετανιάχου επέλεξε να μην ακολουθήσει τον δρόμο της ειρήνης

Κόσμος

Κατάρ μετά τις συνομιλίες με Ρούμπιο: Ο Νετανιάχου επέλεξε να μην ακολουθήσει τον δρόμο της ειρήνης

REUTERS/Nathan Howard/Pool

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ

Το Κατάρ αναφέρει ότι ο κυβερνών εμίρης του μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με την αμυντική συνεργασία και τις «συνέπειες της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα».

Ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δίνει την ανακοίνωση των συνομιλιών μεταξύ του Ρούμπιο και του Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Οι δύο άνδρες μίλησαν επίσης για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτει. Ωστόσο, ο αλ-Ανσάρι επέκρινε σκληρά τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επίθεση της περασμένης εβδομάδας στη Ντόχα που σκότωσε έξι ανθρώπους.

«Αν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θέλει ειρήνη, γνώριζε τον δρόμο προς την ειρήνη εδώ και πολύ καιρό. Απλώς αποφάσισε να μην τον ακολουθήσει και αποφάσισε να μεσολαβήσει κακόπιστα», τόνισε ο αλ-Ανσάρι. «Και ως εκ τούτου, τα ερωτήματα σχετικά με την τύχη της μεσολάβησής τους θα πρέπει να τεθούν σε αυτόν που βομβαρδίζει τους μεσολαβητές και σε εκείνους με τους οποίους συνομιλεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σημείωσε.

Πηγή: AP

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube