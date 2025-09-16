Logo Image

Αναχώρησε για το Ηνωμένο Βασίλειο ο Ντόναλντ Τραμπ

Κόσμος

Αναχώρησε για το Ηνωμένο Βασίλειο ο Ντόναλντ Τραμπ

REUTERS/Ken Cedeno

Στόχος του ταξιδιού του δήλωσε πως είναι να «βελτιστοποιήσει» την εμπορική συμφωνία που σύναψε με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την «τιμή» που του αποδίδεται.

Λίγο προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, σε μια συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους, πως ένας από τους στόχους του ταξιδιού του είναι να «βελτιστοποιήσει» την εμπορική συμφωνία που σύναψε με το Ηνωμένο Βασίλειο και διαβεβαίωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος είναι ένας «παλιός φίλος».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube