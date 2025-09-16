Λακορνί: Βάζει τέλος στα ισόβια προνόμια των πρώην πρωθυπουργών

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, δήλωσε ότι σχεδιάζει να τερματίσει τα «ισόβια» προνόμια για τους πρώην πρωθυπουργούς, καθώς ξεκινά να βάζει τις βάσεις για πολιτικές διαβουλεύσεις πριν επιχειρήσει να περάσει νέο προϋπολογισμό από το κοινοβούλιο.

«Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον γαλλικό λαό να κάνει θυσίες, αν όσοι βρίσκονται στην κορυφή του κράτους δεν κάνουν το ίδιο. Η μεταρρύθμιση δεν είναι πάντα για τους άλλους, γιατί αυτό δημιουργεί καχυποψία», δήλωσε σε συνέντευξή του το Σαββατοκύριακο.

Οι δηλώσεις αυτές ενισχύθηκαν με ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) τη Δευτέρα, στην οποία ανακοίνωσε: «Τελείωσε».

«Τα “ισόβια” προνόμια για τα πρώην μέλη της κυβέρνησης θα καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2026», έγραψε.

Ο Λεκορνί ορίστηκε πρωθυπουργός από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στις 9 Σεπτεμβρίου, αντικαθιστώντας τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο μετά την πρότασή του για περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το εθνικό χρέος της Γαλλίας.

Κατά την ορκωμοσία του, ο Λεκορνί υποσχέθηκε μια «ρήξη» με το παρελθόν, καθώς αντιμετωπίζει τη δύσκολη αποστολή να σχηματίσει κυβέρνηση με επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη για να περάσει τον προϋπολογισμό.

Ποια είναι τα προνόμια των πρώην πρωθυπουργών;

Οι πρώην πρωθυπουργοί απολαμβάνουν αρκετά προνόμια, όπως η αστυνομική προστασία που παρέχεται από την υπηρεσία προστασίας (SDLP) της εθνικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που παρουσίασε ο Λεκορνί, η προστασία αυτή θα περιορίζεται σε τρία χρόνια και θα παρατείνεται μόνο σε περίπτωση υπαρκτής απειλής.

Επίσης, αυτοκίνητο με οδηγό παρέχεται στους πρώην πρωθυπουργούς με έξοδα του κράτους. Το ισόβιο αυτό προνόμιο θα περιοριστεί πλέον σε 10 χρόνια.

Οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται επίσης γραμματειακή υποστήριξη, προνόμιο που διαρκεί για 10 χρόνια ή μέχρι ο πρώην πρωθυπουργός να φτάσει στην ηλικία των 67 ετών. Σε αυτό δεν έχουν ανακοινωθεί αλλαγές.

Τέλος, οι πρώην πρωθυπουργοί δικαιούνται μικτό επίδομα 15.000 ευρώ το μήνα για τρεις μήνες μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα.

Το 2024, το ετήσιο κόστος για το κράτος από τα προνόμια που παραχωρούνται σε πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς εκτιμήθηκε σχεδόν στα 4,4 εκατ. ευρώ, με σχεδόν τα μισά να δαπανώνται για την αστυνομική προστασία.

Ποιοι πρώην ηγέτες κόστισαν περισσότερο το 2024;

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Εθνοσυνέλευσης που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2025, ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν ήταν ο πιο δαπανηρός πρώην πρωθυπουργός, με κόστος 207.072 ευρώ για το κράτος.

Ακολούθησαν ο Μπερνάρ Καζνέβ με 198.290 ευρώ, ο Ζαν-Πιερ Ραφαρίν με 158.208 ευρώ και ο Λιονέλ Ζοσπέν με 157.657 ευρώ.

Η Εντίθ Κρεσσόν συμπληρώνει την πεντάδα με κόστος 157.223 ευρώ.

Aντιδράσεις του πολιτικού κόσμου

Ο βουλευτής του κόμματος Αναγέννηση (RE), Λοράν Σεν-Μαρτέν, χαιρέτισε το μέτρο, χαρακτηρίζοντάς το καθυστερημένο.

Η γενική γραμματέας του εθνικού συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινε, εξέφρασε επιφυλάξεις, λέγοντας ότι το μέτρο δεν θα επαρκεί για να αντισταθμίσει άλλες άδικες, όπως τις χαρακτήρισε, δημοσιονομικές αποφάσεις στον επικείμενο προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία (INSEE), το χρέος της χώρας ανερχόταν σε 3,345 τρισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.

Από την πλευρά του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), ο βουλευτής Σεμπαστιέν Σενού χαρακτήρισε την κίνηση «πολύ καλή», αλλά την αποκάλεσε «επικοινωνιακό τέχνασμα», κατηγορώντας τον Λεκορνί ότι «κάνει δημόσιες σχέσεις».

Με πληροφορίες από Euronews