Κατς για επίθεση στη Χοντέιντα: Οι Χούθι θα πληρώσουν οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι η επίθεση στο λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη έχει ως στόχο τη συνέχιση «του ναυτικού και αεροπορικού αποκλεισμού της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να δέχεται χτυπήματα και θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης στο Κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Επιβεβαίωσε το πλήγμα ο ισραηλινός στρατός

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν νωρίτερα την πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών υποδομών στο λιμάνι Χοντέιντα, που ελέγχεται από τους Χούθι, στη δυτική Υεμένη.

Το λιμάνι χρησιμοποιείται από τους Χούθι για να κάνουν λαθρεμπόριο όπλων στην Υεμένη από το Ιράν, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των συμμάχων του, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι εναντίον του Ισραήλ, η τελευταία από τις οποίες ήταν την Κυριακή.

