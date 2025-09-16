Πιέσεις Ερντογάν στον Χαφτάρ για την επικύρωση του παράνομου Τουρκο-λιβυκού μνημονίου

Την επικύρωση του παράνομου Τουρκο-λιβυκού μνημονίου ζήτησε από το κοινοβούλιο της Λιβύης και τις αρχές της Βεγγάζης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα ,μετά την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου στο Κατάρ.

«Η επικύρωση της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας, που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης, και από τη διοίκηση της Βεγγάζης, θα αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα από άποψη διεθνούς δικαίου», ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερωτηθείς για «πίεση της Ελλάδας» στην διοίκηση του Χαλίφα Χαφτάρ να μην επικυρώσει το παράνομο Τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, που έχει υπογράψει η Άγκυρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης, ο Ερντογάν, τόνισε: «Ο γιος του Χαφτάρ διατηρεί επαφή με τις μυστικές μας υπηρεσίες και περιστασιακά κάνει διάλογο με το Υπουργείο Εξωτερικών. Με άλλα λόγια, δεν είναι απομονωμένοι από την Τουρκία.. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη Λιβύη. Θέλουμε να διατηρηθεί η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Λιβύης. Λαμβάνουμε μέτρα σύμφωνα με αυτούς τους στόχους. Από την αρχή αυτής της διαδικασίας, έχουμε υποστηρίξει τη νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης. Ωστόσο, κάνουμε άνοιγμα μέσω διπλωματικών διαύλων όχι μόνο προς την κυβέρνηση της Τρίπολης ,αλλά και προς την ανατολική Λιβύη. Αυτό αντικατοπτρίζει τις πολύπλευρες διπλωματικές μας προσπάθειες, το περιφερειακό όραμα της Τουρκίας και τον στόχο της για την επίτευξη ειρήνης»

Προκλητική δήλωση για την Κύπρο και το Ισραήλ

Σε ερώτηση για τις εκλογές του Οκτωβρίου στην κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο, ο Ερντογάν έκανε λόγο για «κυρίαρχο κράτος». Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, «θεωρούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της βόρειας Κύπρου, δικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν. Η Τουρκία έχει εγγυητικά δικαιώματα, νόμιμα αναγνωρισμένα βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά τα δικαιώματα εγγυώνται και την θαλάσσια δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα ανέλθει στην εξουσία»

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα, ο Ερντογάν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ισχυριζόμενος ότι « θα υποστεί την τύχη του Χίτλερ»… «Το Ισραήλ υπηρετεί μια διεστραμμένη ιδεολογία, όχι μια θρησκεία. Ο Νετανιάχου και η συμμορία του λένε στον κόσμο μόνο τις κατασκευασμένες ιστορίες του Σιωνισμού.. Αυτοί που κυβερνούν το Ισραήλ δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα δίκτυο δολοφονιών με φασιστική ιδεολογία. Από αυτή την άποψη, ο Νετανιάχου είναι πρακτικά ιδεολογικά συγγενής με τον Χίτλερ. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όπως ακριβώς ο Χίτλερ, επηρεασμένος από την ισχύ του, δεν κατάφερε να προβλέψει την ήττα που τον περίμενε, έτσι και ο Νετανιάχου θα υποστεί την ίδια τελική μοίρα. Το πιστεύω αυτό. Το Ισραήλ βλάπτει Μουσουλμάνους και Χριστιανούς, καθώς και Εβραίους. Αν το Σιωνιστικό Ισραήλ πρέπει να συνδεθεί με κάτι, αυτό είναι η τρομοκρατία και ο φασισμός», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος .