Υεμένη: Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει την επίθεση σε «στρατιωτικές υποδομές» σε λιμάνι που ελέγχεται από τους Χούθι

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών υποδομών στο λιμάνι Χοντέιντα, που ελέγχεται από τους Χούθι, στη δυτική Υεμένη.

Το λιμάνι χρησιμοποιείται από τους Χούθι για να κάνουν λαθρεμπόριο όπλων στην Υεμένη από το Ιράν, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των συμμάχων του, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι εναντίον του Ισραήλ, η τελευταία από τις οποίες ήταν την Κυριακή.

Πηγή: Times of Israel