Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Xαμάς: Μη χρησιμοποιήσετε ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες

Κόσμος

Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Xαμάς: Μη χρησιμοποιήσετε ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες

REUTERS/Kevin Lamarque

Δηλώσεις κατά την αναχώρησή του για το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Χαμάς θα «έχει μεγάλο πρόβλημα» εάν χρησιμοποιήσει ομήρους για ανθρώπινες ασπίδες, δήλωσε  με προειδοποιητικούς τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στην Πόλη της Γάζας, ο Τραμπ προχώρησε στις συγκεκριμένες δηλώσεις καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό της Βρετανία όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη.

Ο Τραμπ δεν έδειξε πάντως διάθεση για περισσότερα σχόλια σχετικά με τη Γάζα.

«Δεν ξέρω πολλά γι’ αυτό, θα πρέπει να δούμε»: Αυτό ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Στις επίμονες ερωτήσεις πάντως ο Τραμπ απάντησε ότι η Χαμάς θα βρεθεί σε «μεγάλο μπελά» αν χρησιμοποιήσει ανθρώπους ως ασπίδες. «Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα συμβεί, επειδή ακούω ότι η Χαμάς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την παλιά μέθοδο της ανθρώπινης ασπίδας, και αν το κάνει, θα βρεθεί σε μεγάλο μπελά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

