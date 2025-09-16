Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αποβάλλουν το κόμμα του Ρόμπερτ Φίτσο

Το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ψήφισε την οριστική αποπομπή του σλοβακικού κόμματος Smer, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που γνωρίζουν την απόφαση.

Η ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος έλαβε ομόφωνη απόφαση σε συνεδρίαση την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας προκειμένου να εκφραστούν ελεύθερα για τις εσωτερικές διαβουλεύσεις. Η απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ μεταξύ 16 και 18 Οκτωβρίου.

Η απόφαση έρχεται μετά τη χειραψία του Φίτσο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα τον Μάιο, στο περιθώριο των ετήσιων εορτασμών της Ημέρας της Νίκης της Ρωσίας. Ο Φίτσο επισκέφθηκε το Πεκίνο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας και τον Αλεξάντερ Λουκασένκο της Λευκορωσίας.

Μεγαλώνει το ρήγμα μεταξύ των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Φίτσο

Η συμμετοχή του Smer στο Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είχε ανασταλεί τον Οκτώβριο του 2023, μαζί με το συμμαχικό του κόμμα Hlas (το οποίο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, θα παραμείνει σε αναστολή αλλά δεν θα αποβληθεί ακόμη).

Ο Φίτσο βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, καθυστερώντας την υιοθέτηση κυρώσεων κατά της Ρωσίας και κατηγορούμενος ότι υπονομεύει το κράτος δικαίου στη Μπρατισλάβα.

Οι ευρωβουλευτές του Smer και το γραφείο Τύπου του κόμματος δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο. Το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών επίσης δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα.

Με πληροφορίες από POLITICO