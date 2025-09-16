Γαλλία: Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας -ξανά- η Υπουργός Πολιτισμού για αδήλωτα κοσμήματα

Σε νομικούς μπελάδες η Γαλλίδα Υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί. Η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ξεκίνησε έρευνα μετά τις καταγγελίες ότι η Υπουργός δεν δήλωσε την ακριβή συλλογή κοσμημάτων της στην δήλωση περιουσιακών στοιχείων που υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Η έρευνα ακολουθεί μια αναφορά του Απριλίου από την εφημερίδα Libération ότι η Ντατί, η οποία επίσης «καλοβλέπει» τη δημαρχία Παρισιού το επόμενο έτος, δεν είχε δηλώσει στην αρχή διαφάνειας της Γαλλίας 19 κοσμήματα με εκτιμώμενη συνολική αξία 420.000 ευρώ.

Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι στη Γαλλία υποχρεούνται να δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε ποινική κύρωση τριών ετών φυλάκισης και πρόστιμο 45.000 ευρώ.

Η Ντατί έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε κατηγορία για παράνομες πράξεις στο παρελθόν, δηλώνοντας τον Μάιο ότι δεν είχε «τίποτα να διορθώσει» στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων της. Το γραφείο της δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο μετά την ανακοίνωση της Τρίτης από τους εισαγγελείς ότι είχε ξεκινήσει έρευνα «μετά από καταγγελίες για πιθανές παραβάσεις σχετικά με τη μη δήλωση κοσμημάτων».

Η υπόθεση Κάρλος Γκοσν

Αυτό δεν είναι το μόνο νομικό πρόβλημά της.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έγινε γνωστό ότι η Ρασιντά Ντατί θα δικαστεί μαζί με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Renault-Nissan, Κάρλος Γκοσν, με την κατηγορία της διαφθοράς.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι η Ντατί πληρώθηκε για συμβουλευτικές υπηρεσίες από θυγατρική της αυτοκινητοβιομηχανίας, χωρίς να ασκεί πραγματικά το ρόλο της συμβούλου, αλλά για να προωθήσει τα συμφέροντα της εταιρείας ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε αυτή την υπόθεση αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.