Σ. Μητραλέξης στη «Ν»: Αυξάνεται η απομόνωση του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα

Κόσμος

Σ. Μητραλέξης στη «Ν»: Αυξάνεται η απομόνωση του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Σωτήρης Μητραλέξης, διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, ερευνητής University College London

«Το Ισραήλ προσπαθεί να ολοκληρώσει τη γενοκτονία» τόνισε ο διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και ερευνητής του University College London, Σωτήρης Μητραλέξης, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα γίνεται μία εβδομάδα πριν την αναγνώριση στον ΟΗΕ του κράτους της Παλαιστίνης από μία σειρά κρατών μελών με ιδιαίτερη σημασία, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Ο κ. Μητραλέξης υπογράμμισε ότι «αυξάνεται μία φοβερή απομόνωση του κράτους του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα, ακόμη κι από κεντρικά κράτη που το στήριζαν».

Τέλος, όπως εκτίμησε ο ίδιος μιλώντας για την κλιμάκωση της κατάστασης, «όσο πιο πολύ εκτραχύνεται η κατάσταση, τόσο πιο πολύ προκαλείται το ενδεχόμενο μιας απάντησης από τη διεθνή κοινότητα ή τα αραβικά κράτη που δεν θα είναι απλώς διπλωματική».

